Les discussions entre les Knicks et les Spurs autour de Guerschon Yabusele n’ont pas abouti. San Antonio a refusé d’absorber son contrat, éloignant la perspective d’un duo français avec Victor Wembanyama.

Les espoirs de voir Victor Wembanyama et Guerschon Yabusele évoluer ensemble en NBA pourraient bien être douchés.

Alors que New York Knicks cherchent activement une porte de sortie pour Guerschon Yabusele, les San Antonio Spurs ont bien été identifiés comme un point de chute potentiel, notamment en raison du lien fort entre les deux internationaux français. Il y a deux jours, le journaliste Ian Begley évoquait les Spurs comme une destination potentielle pour le capitaine de l'équipe de France. Mais en interne, la franchise texane ne semble pas convaincue.

Selon HoopsHype, les Spurs ont échangé avec les Knicks autour d’un possible trade impliquant Yabusele. Un montage incluant également le jeune Pacôme Dadiet, en contrepartie de Jeremy Sochan, a notamment été évoqué. Problème : San Antonio n’a pas souhaité absorber l’option joueur à 5,78 millions de dollars de Yabusele pour la saison prochaine.

Ce refus illustre la prudence des Spurs, davantage focalisés sur leur flexibilité financière et la construction progressive autour de Victor Wembanyama, plutôt que sur une opportunité symbolique. Arrivé à New York avec de réelles attentes, Yabusele n’a jamais trouvé sa place dans la rotation de Mike Brown et reste aujourd’hui un joueur de bout de banc.

À ce stade, rien n’indique que la piste soit totalement refermée, mais une chose est claire : San Antonio ne compte pas faire de concession contractuelle pour réunir les deux Français. Une réunion Wembanyama-Yabusele aux Spurs, très séduisante sur le papier, semble donc peu probable… du moins dans l’immédiat.

Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet, les Knicks obligés de faire un effort ?