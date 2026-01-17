Pour trouver un trade concernant le package Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet, les New York Knicks vont devoir sacrifier d'autres atouts.

Il ne s'agit pas d'un secret, les New York Knicks ne comptent plus sur Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet. Les deux hommes doivent se contenter d'un temps de jeu limité, essentiellement dans le garbage time. Et à l'approche de la deadline des trades, les deux joueurs français sont donc disponibles sur le marché.

En accumulant les salaires de Yabusele et Dadiet, soit 8,3 millions de dollars, NY se trouve à la recherche d'un joueur de complément capable d'intégrer la rotation de Mike Brown. Le problème ? La valeur des deux Tricolores a totalement chuté !

En effet, selon le média The Athletic, le manque de temps de jeu des deux joueurs a sérieusement impacté les éventuels intérêts. Ainsi, pour viser une cible intéressante, les Knicks vont devoir réaliser un effort pour améliorer leur package.

Comment ? En sacrifiant des choix de Draft, certainement au second tour. Mais pour envisager cette idée, New York doit bien évidemment trouver le bon profil à récupérer. Et il existe donc une grande incertitude sur la possibilité de réaliser un trade.

Pour Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet, il faut pourtant l'espérer. A 30 ans, l'intérieur a besoin d'un autre environnement pour se relancer. Avec ses qualités, le capitaine des Bleus peut avoir un impact positif, dans le bon environnement, dans une équipe de Playoffs.

De son côté, à seulement 20 ans, l'ailier n'a pas trouvé sa place dans le projet des Knicks. Cependant, il a été très peu utilisé. En obtenant des opportunités plus intéressantes, Dadiet peut encore faire son trou en NBA.

En tout cas, pour les deux Français, un trade paraît nécessaire pour prendre un nouveau départ loin de NY.

