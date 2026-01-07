Un journaliste évoque l’intérêt d’une équipe pour Guerschon Yabusele

Guerschon Yabusele aimerait trouver une solution pour quitter les New York Knicks, où il n’entre finalement pas dans les plans de Mike Brown. Le joueur de 30 ans passe moins de 10 minutes sur le parquet en moyenne et il tourne à 3,1 points par match à 40% aux tirs et 32% derrière la ligne à trois-points. Alors qui pourrait bien s’intéresser à son profil au point d’essayer de monter un trade avec la franchise de Manhattan ? L’insider Ian Begley rappelle qu’une autre équipe tenait à le signer lors de la dernière intersaison.

« Je vais remonter à l’été. Je sais que Denver était à la lutte avec New York pour le recruter. Ils sont sans Nikola Jokic mais ils ont donné le sentiment d’avoir une profondeur de banc suffisante lors de leur victoire contre Philadelphia. Donc peut-être qu’ils ne vont pas bouger à la deadline. Je pense qu’il est probable que Yabusele finisse dans une autre équipe et que les Knicks vont essayer de récupérer ce qu’ils peuvent en échange. »

Les Nuggets ont depuis réussi à convaincre Jonas Valanciunas de les rejoindre. Si Guerschon Yabusele débarque dans le Colorado, ce serait probablement en tant que troisième pivot. C’est peut-être le rôle qui lui convient le mieux en NBA (poste cinq fuyant), même s’il peut jouer ailier-fort.

Un trade ne semble pas si simple, alors que le salaire du Français est paradoxalement « petit » à l’échelle de la NBA : 5 millions de dollars. Seuls des joueurs sous contrat rookie ou généralement peu utilisés touchent une somme similaire et les franchises ne sacrifieront probablement pas un jeune basketteur pour récupérer le capitaine des Bleus. La contrepartie pourrait être faible pour les Knicks.

Auteur d’une belle saison avec les Sixers pour son retour en NBA après un long passage au Real Madrid, Guerschon Yabusele avait décidé de rejoindre New York à l’été 2025.

