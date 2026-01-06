Guerschon Yabusele explique pourquoi il préfère la NBA à l’Europe

Soucieux de sécuriser l’avenir de sa famille, Guerschon Yabusele ne cache pas que les avantages financiers de la NBA font la différence.

Quand Guerschon Yabusele s’est délié du Real Madrid pour rejoindre la NBA et les Philadelphia Sixers après les Jeux Olympiques de Paris en 2024, sa décision a été présentée comme un « pari risqué » étant donné le bénéfice financier minime entre le buyout en Espagne et le « petit » contrat signé en Pennsylvanie. Mais l’international tricolore avait d’autres données en tête. Il s’est confié auprès du YouTubeur Riadh Belaïche (Just Riadh), avec qui il a passé 24 heures dans le cadre d’une vidéo du créateur de contenu.

« On essaye de sécuriser. J’ai des enfants (rires). Pour la petite anecdote, moi, quand je pars de Boston, j’ai fait deux ans en NBA. Donc après les Jeux, quand Philly me veut, je suis sous contrat avec Madrid mais dans ma tête ça fait ‘cling, cling, cling.’ Je me dis que je peux valider ma troisième année et là si je suis bien. Si tu fais quatre ans, tu as les soins médicaux offerts à vie. Et si tu fais cinq ans en NBA, tu as les soins offerts pour ta famille à vie. (…) Je veux faire cinq ans pour que la famille puisse en profiter aussi. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver dans la vie », témoigne l’intérieur des New York Knicks.

Guerschon Yabusele explique aussi qu’à partir de trois saisons passées dans la ligue, les joueurs disposent d’une retraite à vie. Une marque qu’il a déjà validé depuis son retour. Malgré ses difficultés cette saison, on comprend donc que le but n’est pas de revenir en Europe mais bien de rester dans le championnat nord-Américain. Et ça se comprend complètement. La famille d’abord, comme Michael Kyle.