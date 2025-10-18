🧐 Victor Wembanyama dans la course au MVP en 2025-2026 ?

Victor Wembanyama suscite de très grandes attentes pour son retour. Coupé dans son élan par une thrombose veineuse à l'épaule l'an dernier, l'intérieur des San Antonio Spurs doit reprendre sa marche en avant sur la saison 2025-2026.

Déjà très intéressant en pré-saison, le Français paraît prêt à prendre une nouvelle dimension. A quel point ? C'est ma grande interrogation avec cette session. Personnellement, je pense qu'un Top 5 dans la course au MVP est envisageable.

Qu'il soit performant dans une équipe compétitive (Top 6-8 pour les Spurs ?) me semble un scénario possible. Mais peut-il faire encore mieux ? C'est justement l'avis de Carmelo Anthony qui m'a inspiré cette session.

"Je le prédis : il sera MVP cette année, claque l’ancien joueur. Je dis ça parce que, dans toutes les catégories qui existent, il peut être le numéro 1 de la saison. Franchement, on n’a jamais vu ça. Je n’ai pas vu Wilt (Chamberlain) jouer, mais j’ai vu des images.

On n’avait jamais rien vu de tel que Wilt... Puis on n’avait jamais rien vu de tel que Kareem (Abdul-Jabbar), jusqu’à Shaq (O’Neal). On n’avait jamais vu un truc comme Shaq. Je n’ai jamais vu un monstre de puissance physique comme Shaq et on ne reverra probablement jamais ça.

On n’avait jamais vu un LeBron (James) avant LeBron. Et Wemby, on n’a jamais vu ça non plus. Ça, c’est un MVP", a assuré Melo pour 7PM in Brooklyn.

Dans l'absolu, je suis plutôt d'accord avec ses propos. Le Tricolore a un profil unique. Je le vois dominer la NBA dans les années à venir. Mais dès maintenant à 21 ans pour sa troisième année dans la ligue ? Il est peut-être encore un peu tôt pour le voir numéro 1. Mais j'ai bien envie de me tromper...