Preview NBA : Les San Antonio Spurs sont-ils déjà prêts ?

San Antonio Spurs

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 34 victoires, 48 défaites, non qualifiés pour les playoffs.

Les San Antonio Spurs n’étaient pas complètement lancés dans la course aux playoffs au moment où Victor Wembanyama a été contraint de mettre un terme à sa saison à la suite d’une thrombose veineuse à l’épaule. Mais ils avaient encore une chance d’accrocher le play-in en finissant fort. Au final, le Français aura joué 46 matches, pour 21 victoires. Ses coéquipiers n’ont gagné que 13 fois en 36 rencontres sans lui.

Un mal pour un bien puisque les éperons ont ensuite hérité du deuxième choix de la draft en ayant un sacré coup de bol à la loterie. Avant ça, San Antonio avait bel et bien essayé d’accélérer son processus pour suivre la courbe de progression affolante de Wembanyama. Les Spurs ont dégainé à mi-saison en allant chercher De’Aaron Fox aux Sacramento Kings en cédant, entre autres, trois premiers tours de draft mais sans sacrifier de jeunes joueurs membres du noyau dur naissant de la franchise.

Fox et Wembanyama ont très peu joué ensemble et leur association n’a pas forcément fait des étincelles. Mais la base est posée. Surtout qu’autour, ça se construit. Stephon Castle, drafté en quatrième position en 2024, a été élu ROY en compilant presque 15 points et plus de 4 passes par match. Il n’était pas attendu aussi fort aussi vite. Devin Vassell s’est remis dans le rythme et d’autres jeunes comme Jeremy Sochan ont pu poursuivre leur évolution malgré des pépins de santé. Autrement dit, les Texans n’ont pas révolutionné la NBA en 2025 mais ils sont restés dans les temps de passage espérés de manière réaliste. Le grand saut est attendu pour cette saison.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Dylan Harper est arrivé aux Spurs avec son étiquette de potentiel futur All-Star. Il vient compléter un backcourt super dynamique avec De’Aaron Fox, qui a logiquement prolongé à San Antonio, et Stephon Castle. Les deux plus jeunes des trois sont tous les deux longs et athlétiques, ce qui envisage d’un avenir brillant au côté de Victor Wembanyama.

En soit, les dirigeants n’avaient même pas besoin de recruter des masses pour faire progresser l’équipe. Le groupe suivra l’exemple de sa superstar, censée s’imposer comme l’un des dix meilleurs joueurs du monde cette saison. S’il retrouve son rythme, évidemment. Mais ses performances en pré-saison se veulent déjà très enthousiasmantes. S’il parvient à créer une bonne alchimie avec Fox, un meneur dragster susceptible de profiter des espaces de son pivot et de prendre le jeu à son compte dans des fins de match serrés, les Spurs seront décidément très dangereux. Surtout avec Castle, Vassell, Harper, Sochan et compagnie autour.

San Antonio a gardé le précieux Harrison Barnes tout en ajoutant d’autres vétérans de qualité comme Kelly Olynyk et Luke Kornet. Il n’y a pas forcément de joueurs très clinquants mais cet effectif est très séduisant, plutôt complet et probablement en mesure de se hisser dans le top-8 de la Conférence Ouest.

La rotation serrée :

Guards : De’Aaron Fox, Dylan Harper, Stephon Castle

Forwards : Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Sochan, Harrison Barnes, Carter Bryant, Julian Champagnie

Bigs : Victor Wembanyama, Luke Kornet, Kelly Olynyk, Bismack Biyombo

Le joueur à suivre : Devin Vassell

Il est trop simple de citer Victor Wembanyama, qui est évidemment la plaque tournante du projet des Spurs. Le Français est déjà une référence ultime en défense et son jeu offensif ne fait que se polir au fur et à mesure qu’il se renforce et gagne en efficacité, mais aussi en maturité. Mais bref, parlons de Devin Vassell. Un temps présenté comme le futur lieutenant du natif du Chesnay, il est désormais concurrencé par plusieurs de ses coéquipiers.

De’Aaron Fox va lui passer devant. Stephon Castle est amené à prendre un plus grand rôle. Dylan Harper va doucement taper à la porte. Comment Vassell va gérer tout ça ? Lui aussi a besoin du ballon pour exister et il a prouvé par le passé qu’il avait le niveau pour scorer régulièrement plus de 20 points par match. Sa progression a été ralentie par une blessure mais il est plutôt bien revenu, même si de manière inégale, à la compétition l’an dernier.

Le jeune homme doit prouver à nouveau qu’il a l’étoffe d’une deuxième ou troisième option d’une équipe ambitieuse dans cette ligue. Les Spurs n’en seront que plus redoutables. Dans le cas contraire, son contrat pourrait vite faire figure de trade asset.

Alors, cette grande question : les San Antonio Spurs sont-ils déjà prêts ?

Tout dépend des objectifs que l’on se fixe. Les Spurs peuvent-ils déjà jouer les playoffs ? Assurément. Ils ont même intérêt à se qualifier, auquel cas se serait sans doute perçu comme une forme d’échec. Il n’y a pas forcément une urgence absolue à retrouver la post-season mais il y a des étapes à franchir une par une et accrocher le top-8 est la prochaine. Pour le reste, mieux vaut rester prudent.

L’objectif réaliste : Se qualifier pour les playoffs et accrocher une équipe au premier tour, comme Houston l’an dernier ou Oklahoma City en 2010 avec Durant, Westbrook et Harden

Tier NBA : Les playoffs, avec ou sans le play-in