Luka Doncic, des débuts historiques aux Lakers en Playoffs… 👀

J'ai aussi du mal avec les statistiques "historiques" à outrance. Mais après la défaite des Los Angeles Lakers au Game 1, certaines mauvaises langues ont pointé du doigt Luka Doncic. Peut-être par esprit de contraction face aux très nombreuses critiques émises envers les Dallas Mavericks pour le fameux trade de février dernier...

En attendant, le Slovène n'avait pas été le principal responsable de la faillite des Angelenos au Game 1 : 37 points et 8 rebonds. Et la nuit dernière, il a été le grand artisan de la victoire au Game 2 : 31 points, 12 rebonds et 9 passes décisives.

Dans l'histoire (plutôt riche) des Lakers, l'ancien Madrilène est seulement devenu le troisième joueur à enchaîner deux matches à plus de 30 points pour ses premiers pas en Playoffs avec les Californiens. Les deux autres ? George Mikan en 1949 et Shaquille O'Neal en 1997.

"C’est bien, mais ça ne compte pas. Il faut gagner, c’est tout. Peu importe que je marque 30 points ou 10, il faut gagner. Ce sont les Playoffs, l’équipe est au-dessus de tout pour gagner", a immédiatement répondu Luka Doncic sur TNT.

Et en plus, son discours est parfait. Outre cette stat, j'ai aussi apprécié sa copie... défensive. Engagé, il a donné le ton dans les efforts défensifs. A ce niveau, il ne représente absolument pas une lacune de ce côté du parquet, mais un atout dans un collectif concerné.

Un certain Nico devrait apprécier un tel engagement.