Les Milwaukee Bucks ont officiellement été sortis au premier tour des Playoffspar les Indiana Pacers (1-4). Et désormais, tous les regards se tournent vers Giannis Antetokounmpo. Quel avenir pour la star des Bucks ?

Sous contrat jusqu'en 2027, le Grec dispose d'une "player option" pour la saison 2027-2028. Avec les difficultés de la franchise du Wisconsin et la récente blessure de Damian Lillard, je me demande sérieusement si l'avenir du Greek Freak s'écrit toujours à Milwaukee.

Après l'élimination face aux Pacers, Antetokounmpo a lui refusé de s'exprimer concernant la suite.

"Non, je ne vais pas faire ça. Je sais comment ça va être perçu, peu importe ce que je dis, je sais comment ça va se traduire. Je ne sais pas. J'aimerais surtout être toujours en course. Je voudrais être en lice et revenir à Milwaukee pour un Game 6.

Donc je ne sais pas", a ainsi commenté Giannis Antetokounmpo face à la presse.



Même sans trop en dire, le Grec ne s'est donc pas vraiment projeté. Le signe d'un doute sur son avenir dans le projet de Milwaukee ? Difficile à dire dans l'immédiat. En tout cas, sa situation fait logiquement beaucoup parler. Et les rumeurs risquent de fleurir dans les prochaines semaines...

Si la porte s'ouvre, je m'attends à une grosse lutte entre quasiment toutes les équipes pour monter un trade. Personnellement, je pense qu'il est temps de relancer une grande reconstruction à Milwaukee en sacrifiant Giannis Antetokounmpo en obtenant un package HISTORIQUE.