Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Pacers : 118-119, après prolongation

Magic @ Celtics : 89-120

Pistons @ Knicks : 106-103

Clippers @ Nuggets : 115-131

CQFR : Les Warriors touchent au but, le Heat humilié

Indiana 4-1 Milwaukee

Une fin de légende, tout simplement. Le game 5 entre Indiana et Milwaukee s'est achevé en prolongation, sur une séquence lunaire lors de laquelle les Bucks doivent encore se demander ce qu'il s'est passé. Alors qu'ils menaient de 7 points à 33 secondes du terme et s'apprêtaient à poursuivre la série à la maison en ayant fait taire les critiques, la folie s'est emparée de la Gainbridge Fieldhouse pour plonger Giannis Antetokounmpo et ses camarades dans l'abîme.

Deux pertes de balle de Gary Trent Jr, l'une dans ses mains, l'autre sur une mauvaise réception, un tir à 3 points d'Andrew Nembhard, deux drives furieux de Tyrese Haliburton, dont le dernier à 1.3 seconde de la fin, et l'impossible s'est produit.

The final 39 seconds of Bucks & Pacers 😱🍿 pic.twitter.com/ehMNC11pUt — House of Highlights (@HoHighlights) April 30, 2025

Haliburton n'avait pas à réussi à vraiment exister avant d'enfiler son costume de clutch player, mais finit avec 26 points, 9 passes, 5 rebonds, 3 interceptions et 3 contres. En face, Giannis, pour ce qui était peut-être son dernier match avec Milwaukee, a fait à peu près tout ce qu'il était humainement possible pour sauver les Bucks : 30 points, 20 rebonds, 13 passes, avec l'aide de Trent, passé du statut de héros (33 pts avec 8 paniers primés, dont un coup de chaud en overtime avant ses erreurs) à celui de bouc émissaire.

Indiana retrouvera Cleveland en demi-finale de Conférence, après ce game 5 riche en émotions.

Boston 4-1 Orlando

Les Celtics ont plié l'affaire et remporté le game 5 de leur série contre le Magic. Contrairement à ce que le score indique, Orlando n'a pas démérité et sans les problèmes de fautes très précoces de Paolo Banchero dans le 3e quart-temps (cinq fautes après 2 minutes...), peut-être l'issue aurait-elle été différente. Les Floridiens menaient de 4 points lorsque Jamahl Mosley a été contraint de sortir son franchise player. Résultat derrière : un 31-9 pour Boston, à coups de paniers de Jayson Tatum (35 pts, 10 asts) ou de Jaylen Brown (23 pts) et une fin de match plus sereine pour les champions en titre.

Les Celtics retrouveront une équipe forcément un peu émoussée au prochain tour, puisque New York ne mène que 3-2 face à Detroit et doit se rendre sur le parquet des Pistons au prochain match.

New York 3-2 Detroit

New York, justement, n'a pas réussi à valider son ticket pour la demi-finale. Alors qu'ils avaient l'occasion de plier l'affaire au Garden, les Knicks sont tombés sur un adversaire qui a réussi à se relever mentalement de la dure défaite du game 4. Les Pistons, encore admirables de ténacité et décidément très à l'aise dans la Mecque du basket, ont tiré profit du match compliqué de Jalen Brunson (16 pts à 4/16) et du sang froid de Cade Cunningham (24 pts, 8 asts, 8 rbds) et Jalen Duren (9 pts, 14 rbds, 6 asts), qui se sont relayés pour donner un avantage définitif à Detroit dans le money time.

Denver 3-2 Los Angeles

Alors qu'ils étaient menés 2-1 en cours de semaine dernière, les Nuggets ont repris le contrôle de leur série face aux Clippers et ne sont maintenant plus qu'à une victoire de la qualification. Cette fois, pas de thriller insoutenable. Lors du game 5 devant leur public, les joueurs de David Adelman ont dominé de bout en bout, grâce à une entame très solide, et n'ont jamais été plus inquiétés que ça ensuite.

L'enseignement le plus important, c'est sans doute que Nikola Jokic a pu se permettre un match discret selon ses standards, avec un petit triple-double (13 pts, 12 asts, 10 rbds à 4/13). La raison ? Son acolyte était passé en mode "Playoffs Jamal". Jamal Murray a pris feu et a incendié les Clippers en claquant 43 points à 17/26 avec 8 paniers à 3 points. Le Canadien a été inarrêtable et a mis les Nuggets sur de bons rails, faisant fi des prestations honorables d'Ivica Zubac (27 pts) et Kawhi Leonard (20 pts, 11 asts, 9 rbds).

James Harden, en revanche, a été fantomatique (11 pts, 8 rbds, avec plus de pertes de balle - 4 - que de paniers marqués - 3 -).