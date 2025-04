Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Heat : 138-83

Rockets @ Warriors : 106-109

CQFR : Les Lakers et les Bucks au bord du gouffre

Cleveland 4-0 Miami

Le Heat espérait sortir des playoffs la tête haute. C'est raté. Miami a pris une déculottée terrible à domicile lors du game 4 contre Cleveland, avec une défaite de 55 points. Les Cavs ont passé le balai avec application et absolument aucune pitié. On a vite compris que la soirée allait être pénible pour les hommes d'Erik Spoelstra, menés 43-17 à la fin du 1er quart-temps et incapables de réagir ou de réduire l'écart avant la pause.

Personne n'a joué plus de 25 minutes du côté de Cleveland, où 6 joueurs ont marqué entre 11 et 22 points, avec Donovan Mitchell comme meilleur marqueur Après avoir vaillamment traversé le play-in, Miami savait qu'il y aurait un écart de niveau au moment d'affronter la meilleure équipe de saison régulière à l'Est, mais sans doute pas autant...

C'est simple : il s'agit de la série avec le plus grand écart au score cumulé (+113) de toute l'histoire de la NBA. Au prochain tour, Clevelnad affrontera le vainqueur de la série entre Indiana et Milwaukee. Le Heat, pour sa part, se prépare à un petit chantier durant l'intersaison.

Houston 1-3 Golden State

Les Warriors touchent au but ! Golden State mène désormais 3-1 dans sa série face à Houston, après un game 4 très accroché et tendu jusque dans les dernières secondes. Jimmy Butler (27 pts, dont 14 dans le 4e quart-temps) a été décisif en provoquant et réussissant cinq lancers dans la dernière minute de jeu et en prenant un rebond déterminant après un tir d'Alperen Sengun, défendu par Draymond Green et ses 5 fautes, à 4 secondes du terme.

DRAYMOND GREEN LOCKS DOWN DEFENSIVELY 🔒🔒 WARRIORS WIN AND TAKE A 3-1 SERIES LEAD!!! pic.twitter.com/yg4w9dp4kI — NBA (@NBA) April 29, 2025

Les deux équipes ont eu leurs moments et Houston, qui menait de 7 points à la pause, a cru pouvoir récupérer l'avantage du terrain grâce aux efforts de Sengun (31 pts, 10 rbds, 5 asts) et de Fred VanVleet (25 pts), auteur de 8 paniers à 3 points, dont celui pour égaliser à 1:18 de la fin, mais pas de celui qui aurait permis aux Texans d'aller en prolongation sur le gong. En face, dans un soir où Stephen Curry a été plus discret qu'à l'accoutumée (17 pts), on a surtout vu Butler, actif et agressif (12/12 sur la ligne) dans les moments importants, mais aussi un excellent Brandin Podziemski, dont les 26 points et 5 passes ont été précieux.

Houston a manqué 12 lancers francs et n'a perdu que de trois points, ce qui risque de trotter quelque peu dans les têtes... Les Warriors seront à Houston dans 48 heures pour tenter de boucler la série.