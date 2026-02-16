Le nouveau format du All-Star Game de la NBA est une grande réussite.

Hier soir se tenait le All-Star Game de la NBA à l’Intuit Dome de Los Angeles. Décrié depuis de nombreuses années, le nouveau format proposé par la NBA s’est révélé être une franche réussite.

Depuis une dizaine d’années, les fans NBA abordaient le All-Star Game avec très peu d’attentes. Réunissant chaque saison les plus grandes stars de la ligue, le match n’avait plus vraiment d’intérêt sportif et centralisait les critiques. Malgré les différents changements de format proposés par Adam Silver, le commissionnaire de la NBA, les joueurs s’y rendaient constamment sans aucune envie et la rencontre avait fini par ressembler à une véritable parodie de basket. Mais cette édition 2026 était remplie d’espoir. Avec la création d’un mini tournoi opposant deux équipes USA (Team Stars et Team Stripes) et les meilleurs joueurs internationaux (Team World), la NBA voulait relancer l’intérêt autour de la rencontre. Ce format inédit, réclamé par les fans depuis de nombreuses années, laissait espérer un All-Star Game plus compétitif, porté par des rivalités claires. D’autant plus que certains joueurs, comme le Français Victor Wembanyama, s’étaient dit prêts à disputer le match sérieusement pour insuffler une nouvelle dynamique à l’évènement.

Un format réussi sous l’impulsion de Victor Wembanyama.

Fidèle à ses paroles, Wemby est parvenu à transmettre la soif de vaincre à ses coéquipiers – du moins certains d’entre eux - et même à ses adversaires. Intensité, engagement physique, défense, matchs serrés et tirs décisifs signés Scottie Barnes et De’Aaron Fox, les stars de la NBA ont clairement assuré le spectacle. Victor Wembanyama a réalisé une grande performance individuelle, s’affirmant largement comme le meilleur joueur de son équipe, tandis que Kawhi Leonard a été phénoménal devant son public de Los Angeles avec 31 points en 12 minutes contre la Team World. Mais finalement, c’est Anthony Edwards qui a été élu meilleur joueur du match. L’arrière des Timberwolves, qui ne semblait pas motivé à l’idée de jouer sérieusement comme il l’annonçait en interview, a finalement conduit la Team Stars à la victoire. Au moment de recevoir son titre de MVP, il a reconnu l’énorme impact du Français sur la rencontre : « Wembanyama a donné le ton, et les trois équipes ont joué avec intensité. Il a donné le ton. Et ça m’a réveillé, c’est sûr. »

Des pistes d’améliorations existent toujours. Hormis Wemby, la Team World a été bien décevante, à l’image des prestations sans envie de Luka Doncic, star des Lakers, et de Nikola Jokic, triple MVP. Malgré cela, cette édition 2026 reste une franche réussite et représente un véritable pas en avant pour le All-Star Game, qui ne cessait de décevoir les fans.