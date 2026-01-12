À l’approche de la deadline NBA, les Knicks ont rendu leurs deux joueurs français disponibles pour un trade, selon l’insider Marc Stein.

À l’approche de la deadline du 5 février, les New York Knicks envisagent des ajustements ciblés de leur effectif. Selon l’insider NBA Marc Stein, deux joueurs français de la franchise seraient désormais disponibles pour un échange : Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet.

Dans son dernier rapport, Marc Stein explique que New York cherche avant tout à conserver une certaine flexibilité, sans bouleverser l’ossature de l’équipe.

Une ouverture assumée avant la deadline

« Des sources de la ligue indiquent que Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet sont disponibles avant la deadline du 5 février, afin de permettre aux Knicks d’effectuer quelques ajustements mineurs », écrit Marc Stein.

Il ne s’agit donc pas d’un chantier majeur, mais plutôt d’une volonté de peaufiner un effectif déjà compétitif, dans un contexte où la franchise vise clairement un nouveau parcours poussé en playoffs.

Guerschon Yabusele, une situation inchangée

Le cas de Guerschon Yabusele n’est pas une surprise. Arrivé l’été dernier avec un contrat de deux ans pour 12 millions de dollars, l’intérieur français n’a pas réussi à s’installer durablement dans la rotation new-yorkaise.

En 32 matches disputés cette saison, il affiche des moyennes de 3,3 points et 2,2 rebonds en 9,9 minutes par rencontre. Une utilisation limitée, qui alimente depuis plusieurs mois les rumeurs autour de son avenir à New York.

Pacôme Dadiet encore en attente de son opportunité

Pour Pacôme Dadiet, la situation est différente mais tout aussi claire. Sélectionné en 25e position de la draft 2024, le jeune Français n’a pour l’instant bénéficié que d’un temps de jeu très restreint.

Il est apparu à 14 reprises cette saison, pour une moyenne de 3,1 minutes par match, sans parvenir à s’imposer dans une rotation déjà bien établie.

Une équipe déjà calibrée pour jouer les finales

Portés par Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns, les Knicks affichent un bilan de 24 victoires pour 14 défaites. Finalistes de conférence la saison passée, ils abordent cet exercice avec l’ambition de confirmer leur statut de prétendant sérieux à l’Est.

Dans ce contexte, la mise sur le marché de Yabusele et Dadiet s’inscrit davantage dans une logique d’optimisation que de remise en question.

