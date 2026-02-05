Kristaps Porzingis aux Warriors, Kuminga et Hield à Atlanta

Les Warriors ont recruté Kristaps Porzingis et envoyé Jonathan Kuminga, mais aussi Buddy Hield, à Atlanta. La fin de la piste Giannis Antetokounmpo ?

On savait les Warriors en quête de renforts à l'approche de la deadline, mais on n'avait pas vu venir celle-là. D'après Shams Charania d'ESPN, Kristaps Porzingis débarque à Golden State, dans le cadre d'un trade avec Atlanta. Jonathan Kuminga et Buddy Hield sont tous les deux envoyés chez les Hawks.

Le feuilleton Kuminga est donc probablement terminé. Le Congolais va vraisemblablement avoir les opportunités dont il rêvait ces dernières années en termes de rôle et de temps de jeu. À moins qu'il ne serve de monnaie d'échange pour un autre trade d'envergure, mais ça ne semble pas devoir être le cas.

Son arrivée à Atlanta pose toutefois question pour Zaccharie Risacher. Le Français pourrait voir une partie de ses minutes et de ses responsabilités offensives directement impactées par ce renfort sur les ailes.

Pour les Warriors, avant de juger de la pertinence du move, il faudra observer l'état de santé de kristaps Porzingis. Entre maladies et blessures, le Letton n'a joué que 17 matches sur les 52 d'Atlanta cette saison, alors qu'il est en contract year. L'ancien joueur des Knicks, des Wizards et des Celtics, champion NBA 2024, est sur le radar de la franchise californienne depuis un certain temps d'après la même source.

On imagine en tout cas mal Golden State être toujours dans la course immédiate au recrutement de Giannis Antetokounmpo si celui-ci devait être transféré avant ce jeudi 21 heures.

Quelques minutes plus tard, Charania indiquait que les Warriors avaient aussi envoyé Trayce Jackson-Davis aux Raptors, contre un 2e tour 2026 qui appartenait aux Lakers.

