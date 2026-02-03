Chicago frappe juste avant la deadline : Jaden Ivey et Mike Conley arrivent aux Bulls dans un échange à trois équipes aux lourdes implications financières.

Nouveau mouvement d’ampleur à l’approche de la trade deadline NBA. Les Chicago Bulls, les Detroit Pistons et les Minnesota Timberwolves se sont accordés sur un trade à trois équipes qui envoie Jaden Ivey et Mike Conley à Chicago, selon Shams Charania.

Les détails de l’échange

Les Chicago Bulls reçoivent :

Jaden Ivey

Mike Conley Jr.

Les Detroit Pistons reçoivent :

Kevin Huerter

Dario Saric

Un swap de premier tour 2026 (protégé), en provenance de Minnesota

Les Timberwolves servent de facilitateur financier dans l’opération, sans récupérer de joueur en retour. Normal, ils visent du gros calibre d’ici la deadline

Un deal avant tout financier

Selon Bobby Marks, les quatre joueurs impliqués sont en fin de contrat, ce qui donne une flexibilité maximale aux équipes concernées. Le contrat de Dario Saric, en particulier, entre dans une trade exception, ce qui permet à Detroit de le retrader immédiatement si besoin.

Pour Minnesota, l’impact est majeur sur le plan financier : la franchise voit sa luxury tax chuter de 24 millions à 3,8 millions de dollars, passant sous le first apron tout en restant légèrement au-dessus de la taxe. De quoi se donner les moyens de faire venir Giannis Antetokounmpo ?

Chicago tente un pari, Detroit avance ses pions

Côté Bulls, l’arrivée d’Ivey et de Conley combine jeunesse et expérience pour rééquilibrer un effectif en quête de direction claire. À Detroit, ce trade permet d’accumuler un asset de draft supplémentaire tout en gardant une grande souplesse contractuelle à court terme.

Un échange typique de fin de deadline, où l’optimisation financière pèse autant que le sportif - et qui pourrait en appeler d’autres dans les prochaines heures.

Jaren Jackson Jr envoyé au Jazz dans un trade impliquant 8 joueurs !