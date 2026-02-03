Les Memphis Grizzlies ont secoué la NBA à 48 heures de la trade deadline en envoyant leur star Jaren Jackson Jr au Utah Jazz dans un échange massif impliquant huit joueurs et plusieurs premiers tours de draft, selon des sources d’ESPN. Memphis, qui a entamé une grosse reconstruction depuis la dernière intersaison, a désormais 13 premiers tours de Draft sur les 7 prochaines saisons !

Dans cette opération d’envergure, les Grizzlies transfèrent Jackson Jr. (deux fois All-Star et ancien Defensive Player of the Year) accompagné des role players John Konchar, Jock Landale et Vince Williams Jr vers le Jazz. En retour, Utah envoie à Memphis le rookie Walter Clayton Jr, le polyvalent vétéran Kyle Anderson, le prometteur Taylor Hendricks, l’expérimenté Georges Niang, ainsi que trois futurs 1er tours de Draft.

A quelques encâblures de la deadline des trades ce jeudi, ce move est déjà l’un des plus significatifs de cette fenêtre. Non seulement par le profil du joueur déplacé, mais aussi par l’ampleur des compensations impliquées. Jackson Jr, drafté 4e en 2018 et connu pour son impact défensif, était au cœur du projet des Grizzlies depuis plusieurs saisons.

Ja Morant après Jaren Jackson Jr ?

Pour Memphis, qui avait déjà cédé Desmond Bane à Orlando, ce trade confirme une volonté de reconstruction profonde, axée sur les jeunes talents et l’accumulation d’actifs pour l’avenir. Les Grizzlies ont désormais 12 premiers tours de Draft sur les 7 prochaines années, selon Bobby Marks. Ce dernier précise que ce deal leur a également permis de créer la plus grande Trade Exception de l'histoire de la NBA (28,8 millions de dollars).

Tout cela offre à la franchise une marge de manœuvre importante pour rebâtir un roster compétitif autour de jeunes joueurs. On peut maintenant se demander si Ja Morant, dernier des Mohicans, ne va pas suivre dans les prochaines heures...

De son côté, le Jazz récupère un intérieur All-Star capable d’influencer immédiatement sa rotation et de renforcer leur compétitivité dans la conférence Ouest. L’ajout de Jaren Jackson Jr modifie la physionomie de l’équipe de Salt Lake City, lui donnant un élément de haut niveau à associer à Lauri Markkanen, davantage tourné vers l'attaque.

Ce trade fait bouger les lignes à l'Ouest et va peut-être inciter les autres équipes encore un peu hésitantes à passer à l'action.

