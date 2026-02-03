5 trades (presque) crédibles pour James Harden

Cleveland Cavaliers

La seule équipe citée comme un potentiel partenaire d’échange pour les Clippers depuis l’annonce des envies de départ de James Harden. Sports Illustrated mentionne notamment des discussions avancées pour un transfert entre deux meneurs All-Stars.

Cleveland reçoit : James Harden, un second tour de draft 2031

Los Angeles reçoit : Darius Garland

Les Cavaliers auraient réclamé un premier tour de draft en plus de l’ancien MVP, une demande sans doute trop gourmande. S’ils sont vraiment prêts à casser leur quatuor fort en cours de saison, ils devront probablement se contenter plutôt d’un ou deux seconds rounds.

Les trois campagnes disputées avec Darius Garland et Donovan Mitchell dans le backcourt se sont soldées par des échecs, même si les pépins physiques à répétition du premier nommé ont en partie faussé la donne. Il est d’ailleurs actuellement blessé. Ce serait tout de même étonnant de voir Cleveland craquer et se séparer d’un joueur drafté par le club et développé dans l’Ohio sans donner une dernière chance à ce groupe.

Garland dispose tout de même d’une valeur marchande à peu près correcte. C’est un All-Star de 26 ans, bon passeur et adroit de loin, sous contrat jusqu’en 2028. Le front office pourrait toujours l’échanger cet été si jamais l’équipe déçoit à nouveau printemps.

James Harden bientôt tradé, les Cavaliers sur le coup !

Surtout qu’Harden amènerait tout un lot de questions : il est plus fort, certes, mais peut-il vraiment jouer comme le font les Cavaliers ? C’est un joueur talentueux qui commande beaucoup de ballons et de possessions. Il a beau être plus grand que Garland, il n’est pas nécessairement un meilleur défenseur non plus. Difficile de comprendre quel serait l’intérêt pour Kenny Atkinson et son staff. Il aurait deux scoreurs et seulement deux mois pour les faire jouer ensemble, sachant qu’en plus le plus âgé des deux va sur ses 37 balais et peut signer ailleurs pendant l’intersaison.

C’est déjà beaucoup plus compréhensible pour les Clippers. Un meneur de dix ans de moins pour poursuivre la transition vers un effectif un peu plus jeune en attendant l’arrivée de nouvelles superstars dans le futur.

Toronto Raptors

La franchise canadienne est régulièrement mentionné quand il s’agit de faire venir une star, notamment parce qu’elle performance bien mieux que prévue. Il s’agit peut-être purement d’un fantasme des journalistes plutôt que d’une vraie stratégie de la part de la franchise.

Toronto reçoit : James Harden, Cam Christie.

Los Angeles reçoit : RJ Barrett, Ochai Agbaji, Garrett Temple, Ja’Kobe Walter

Les Clippers feraient le plein de jeunesse et de qualités athlétiques qui peut parfois leur manquer. Pas sûr que le deal entre complètement dans les règles du CBA (ça se joue à quelques milliers de dollars près) et il faudrait plutôt une troisième équipe inclus dans l’affaire. Mais la base de l’échange concerne surtout Barrett et Harden.

Sinon, plus crédible :

Toronto reçoit : James Harden

Los Angeles reçoit : Immanuel Quickley, Ochai Agbaji, un second tour de draft

Les Raptors auraient donc un meneur All-Star pour entourer Brandon Ingram et Scottie Barnes. RJ Barrett peut toujours être envoyé ailleurs dans le but de récupérer un pivot. Sur NBA 2K, ça a de la tronche. Mais dans les faits, Toronto joue du basket rapide qui ne colle pas complètement avec le profil de la superstar barbue.

Boston Celtics

Il est logique de se poser la question même si, en réalité, on n’imagine pas du tout le management de Boston faire ce trade.

Boston reçoit : James Harden, Kobe Brown.

Los Angeles reçoit : Anfernee Simons, Sam Hauser, Chris Boucher

Les Celtics aligneraient deux All-Stars pour aborder les playoffs et même trois au retour de Jayson Tatum. James Harden est un meilleur playmaker que n’importe quel joueur actuellement dans le Massachusetts. Mais sans un vrai rim runner pour jouer des picks-and-roll et avec un tel décalage avec le reste de l’effectif… à quoi bon ? Boston va probablement essayer de partir avec son groupe actuel en attendant de meilleures opportunités.

Ty Lue et Kawhi Leonard réagissent à la demande de trade de James Harden

Phoenix Suns

Les Suns viennent de réussir à se débarrasser de Kevin Durant et Bradley Beal. Ce n’est probablement pas pour y faire venir James Harden… Mais vu que la star habite à Phoenix, essayons de tenter le coup.

Phoenix reçoit : James Harden, un premier tour de draft lourdement protégé en 2032, un second tour de draft

Los Angeles reçoit : Jalen Green, Nick Richards

La seule idée derrière ce serait de faire une bonne campagne de playoffs (si qualification) avec Harden avant de le signer pour moins de 35 millions la saison derrière et donc de faire des économies par rapport au contrat de Jalen Green. Mais non, tout ça n’a aucun sens. Sauf si Matt Ishbia craque.

Minnesota Timberwolves

Les Wolves sont à la recherche d’un autre joueur d’élite pour entourer Anthony Edwards. Ils seront trop juste pour Giannis Antetokounmpo mais peuvent-ils chercher Harden ?

Minnesota reçoit : James Harden

Los Angeles reçoit : Julius Randle, Rob Dillingham.

Le package ne va pas forcément intéresser les Clippers mais ils auraient là la possibilité de lancer le jeune Rob Dillingham. Randle va faire doublon avec John Collins mais au moins l’un des deux est susceptible d’être échangé dans la foulée.

Pour Minnesota, cela bouleverserait la rotation et la dynamique de la franchise. Mais les Wolves ont au moins des bons défenseurs pour cacher Harden. Est-ce que ça suffirait pour vraiment jouer le titre ? Probablement pas.