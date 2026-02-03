Ty Lue et Kawhi Leonard réagissent à la demande de trade de James Harden

Absent pour raisons personnelles lors des deux derniers matches, James Harden a vu son avenir s’inviter brutalement dans l’actualité des Los Angeles Clippers. En pleine rencontre face à Philadelphie, des informations faisant état de discussions avancées autour d’un trade ont émergé. Après le match, Kawhi Leonard, John Collins et Tyronn Lue ont été interrogés à ce sujet.

Interrogé à chaud sur la possibilité d’un départ de James Harden avant la trade deadline, Kawhi Leonard a reconnu sa surprise. « Oui, bien sûr. C’est une surprise. J’étais en train de jouer, donc oui, c’est une surprise. » Relancé sur ce que cela lui inspirait, l’ailier des Clippers a coupé court. « Je n’ai aucun commentaire là-dessus. Je respecte sa décision, ou la décision de qui que ce soit. C’est tout. Il restera toujours mon gars. »

Leonard a ensuite refusé d’associer cette situation à la performance du soir. « Je ne vais pas parler du match. Je ne vais pas parler de ça. » Puis, agacé par la répétition des questions, il a lancé : « Vous n’avez pas de questions sur le match ? Vous posez toujours des questions sur James. »

Plus tard, John Collins a lui aussi été confronté aux rumeurs entourant Harden. Sa réaction a été sans détour. « Non, c’était clairement choquant. Évidemment, je n’en sais pas beaucoup pour l’instant, mais on va simplement voir comment ça évolue et faire avec. » À la question de savoir à quel point un départ serait une déception au regard de la dynamique actuelle de l’équipe, Collins a insisté. « Carrément, oui. Ce serait encore un choc pour moi, pour l’équipe, et par rapport à ce qu’on a réussi à construire et au redressement de notre saison. C’est vraiment quelque chose qui sort de nulle part, mais encore une fois, on va gérer ça au fur et à mesure que ça se présentera. »

Tyronn Lue dépité en conférence de presse

En conférence de presse, Tyronn Lue n’a pas caché son agacement face aux questions insistantes sur les rumeurs de transfert. Interrogé sur la manière dont le groupe devait naviguer dans ce contexte, le coach des Clippers a été clair. « Être professionnels, venir travailler tous les jours et être prêts à jouer. » Questionné sur l’impact éventuel sur l’état d’esprit de ses joueurs, il a répondu sèchement. « Il faut leur demander. Je ne sais pas. » Puis, face à l’insistance : « Je ne sais pas. Vous leur demandez. Je ne suis pas un joueur. »

Relancé sur la possibilité d’une trade deadline plus agitée que prévu, Lue est resté évasif. « Je ne sais pas. » Confronté ensuite aux informations évoquant des discussions avancées impliquant Harden et Cleveland, il a refusé d’entrer dans les détails. « Je ne peux pas commenter les rumeurs. Désolé. » En revanche, lorsqu’il a été invité à parler de l’impact du joueur au sein de l’équipe, son discours a changé. « Il représente beaucoup. Il représente beaucoup pour notre équipe et on l’a vu ces trois dernières années. » À la question de savoir s’il souhaiterait le conserver au-delà de la deadline pour viser les playoffs, Lue a répondu sans hésiter. « Qui ne voudrait pas avoir James Harden ? »

Enfin, interrogé sur le timing de ces rumeurs alors que les Clippers restaient sur une bonne séquence, le coach a recentré le débat. « On doit être professionnels quoi qu’il arrive, peu importe les rumeurs. Je ne pense pas que ça ait eu quoi que ce soit à voir avec le match. C’était un back-to-back difficile pour nous, on sortait de Phoenix, on est arrivés face à une très bonne équipe, très bien coachée, prête à jouer. On n’avait pas beaucoup de jus. Et quand on essaie de revenir, on dépense tellement d’énergie que c’est difficile de battre ce genre d’équipes comme ça. »

À quelques jours de la trade deadline, l'annonce de la demande de trade James Harden est une véritable bombe. Si les Clippers affichent publiquement une ligne claire et le souhait de rester professionnels et concentrés, on sent clairement que quelque chose s'est passé cette nuit et que cette demande de transfert signe très certainement la fin de la saison d'un groupe qui tentait de remonter la pente.