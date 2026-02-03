James Harden bientôt tradé, les Cavaliers sur le coup !

Alors ça, personne ne l’avait vu venir. Et c’est souvent le cas finalement pour les trades impliquant des All-Stars en cours de saison. Absent depuis deux matches, James Harden serait en fait sur le point de quitter les Los Angeles Clippers. Selon ESPN, le joueur et sa franchise lui chercheraient ensemble une nouvelle équipe pour la fin de la saison. Chris Mannix de Sports Illustrated ajoute pour sa part que les Californiens auraient déjà entamé des négociations très avancées pour un éventuel échange avec Darius Garland des Cleveland Cavaliers.

Cette annonce surprend tout le monde ou presque parce qu’elle sort de nulle part à l’heure où tous les regards sont concentrés sur Giannis Antetokounmpo. D’autant plus que la franchise hollywoodienne avait retrouvé de sa superbe après un début de saison calamiteux au cours duquel les joueurs de Tyronn Lue ont perdu 21 de leurs 27 premières rencontres. Ils ont relevé la tête depuis en remontant jusqu’à la huitième place de la Conférence Ouest tout en affichant le meilleur bilan en NBA depuis le 1er janvier dernier.

Mais James Harden préférerait donc rejoindre une sixième franchise après le Thunder, les Rockets, les Nets, les Sixers et les Clippers. Difficile de voir qui peut vraiment à la fois s’intéresser à son profil, un meneur de 36 ans qui monopolise beaucoup de ballons, et assumer son contrat à plus de 39 millions la saison. Les Cavaliers seraient l’une des équipes intéressées mais il est possible que d’autres outsiders, notamment à l’Est (Toronto ? Orlando ?) se manifestent.

L’ancien MVP dispose d’une option à 42 millions (partiellement garantie) la saison prochaine. L’équipe qui le récupère pourrait éventuellement le prolonger sur plusieurs années pour un montant légèrement inférieur. Le barbu, qui est absent depuis deux matches pour des raisons personnelles, tourne à plus de 25 points et 8 passes cette saison.