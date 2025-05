Les Pistons sont à température, Wow, Amen (et ce n’est pas une prière)

Wow! Je me sens dans la vibe d'une excitation naturelle d'amoureux du basket quand je regarde les jumeaux Thompson's.

Detroit, ma franchise de coeur, brille par la classe et le flegme de Cunningham. Et je retrouve tellement l'âme de guerrier qui m'a fait adorer cette franchise. Certes, un peu à contre temps avec cette nba qui (sur?)shoot à 3 pts, mais n'est-ce pas la définition de cet East cost combative avec un physique sans limite (dont Brunson et ses chevilles qui ont tournées ) et un coeur qui n'entend pas la défaite ? Ausar, j'adore et je crois en son développement malgré des limites sérieuses au shoot.

Digression. J'ai entendu qu'il était dur de passer d'un match de l'Ouest à l'Est, je ne partage pas complètement cet avis. Chaque match Pistons-Knicks a été d'une intensité folle, plein de retentissements incroyables...Wow après la défaite du match 4 à Détroit sur la faute admise sur Hardaway, le match des Lakers m'a semblé un peu plat.

Amen, Thompson. Certains ont parié au début de la série qu'il poserait des problèmes à curry. Puis, quelques retournements de veste compréhensibles suite aux défaillances Rockets, dont Green, pas toujours simple à couvrir en défense. Ce soir il est dingue. Il gêne. Et se montre agressif au panier....comme son frère hier.

Ces jumeaux sont incroyables, de leur amour et leur connaissance pour le basket, leur intensité qui semble sans limite, et leur progression plus qu'essentielle à leurs équipes.

Je crois qu'ils peuvent être de cette vibe nouvelle génération ultra complète & all around, ultra intense et physique dont le tir progressera ou pourra se compenser, dans la lignée d'un Giannis x LeBron ou un avenir by Cooper Flag ?

(Fin de génération ce soir ? LeBron potentiellement out, Curry éteint, Kd oops...)