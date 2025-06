Un choix cornélien..

On a des playoffs magnifiques et une finale de conf’ est qui envoie du lourd avec deux « pseudo outsiders » après les éliminations des 2*Cs

L’occasion de se poser une question pour le fun: j’ai besoin de construire mon équipe et j’ai le choix entre Brunson et Haliburton… je prends qui?

Je vous laisse répondre mais voici mon humble avis:

- Brunson est un leader exceptionnel et un gars que tu va sous estimer car il ne paye pas de mine… mais c’est ce qui fait qu’il va te crucifier et te marcher dessus malgré son petit gabarit. En revanche il a un côté Passoire défensive qui dessert parfois l’équipe. Sur ce dernier point je trouve que le temps de jeu insensé que le coach lui impose n’aide pas… par contre le potentiel est là et il ne cesse de repousser les limites avec une régularité impressionnante dans la performance

- Haliburton est pétri de talent et il n’y a pas grand chose qu’il ne sache faire sur un terrain. Il est ultra collectif et aussi un leader à fort impact. Son physique le rend plus complet que Brunson et ces playoffs ont montré sa capacité à prendre les match en main et notamment des matchs décisifs. Je trouve que son registre le rapproche d’un Magic (toutes proportions gardées bien sûr :)) dans la logique pass first capable aussi de plier un match quand il le décide. En revanche le point négatif est qu’il est inconstant et peut passer à côté de certains matchs.

À la fin entre le grinder Brunson et le solaire Haliburton je choisis le second, n’en déplaise aux jaloux qui l’ont nommé joueur le plus surcoté car ils en avaient marre de se faire taffer puis chambrer 🤪