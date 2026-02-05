Cam Thomas coupé par les Nets !

Les Brooklyn Nets ont décidé d'arrêter les frais avec Cam Thomas ! Absent pour "raisons personnelles" depuis mercredi, l'arrière semblait sur le départ et son nom circulait pour un trade. Mais lors de la deadline, les Nets n'ont pas réussi à trouver un deal intéressant.

Face à cette situation, une décision forte a été prise : Thomas a été coupé, d'après les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania. Pour rappel, les deux parties n'avaient pas réussi à s'entendre l'été dernier concernant une éventuelle prolongation.

Agent libre protégé à l'époque, le joueur de 24 ans avait ainsi choisi de miser sur lui-même en acceptant la "qualifying offer", à 5,9 millions de dollars, afin de partir libre lors de l'été 2026. Avec une séparation perçue comme inévitable et une volonté assumée de "tanker" sur la suite de cet exercice, les Nets l'ont donc coupé dès maintenant.

Désormais agent libre, Cam Thomas risque d'avoir plusieurs options pour rebondir. Il pourrait d'ailleurs réaliser un "effort financier" pour rejoindre un prétendant aux Playoffs avec un contrat court jusqu'au terme de la saison 2025-2026.

Son objectif sera aussi de se mettre en évidence avant la Free Agency 2026 pour obtenir un joli deal.

