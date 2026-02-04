Ja Morant bradé par Memphis pour tourner la dernière page ?

Dillon Brooks, Desmond Bane et, depuis hier, Jaren Jackson Jr sont partis au fil des mois. Taylor Jenkins a été remercié la saison dernière. Ja Morant est le dernier des Mohicans à Memphis et il y a de bonnes chances que le front office l’oblige à bouger son wigwam.

Selon Chris Mannix de Sports Illustrated, les Grizzlies auraient intensifié leurs démarches à l’approche de la deadline de jeudi soir. Un virage qui en dit long sur l’état d’esprit à Memphis. La franchise du Tennessee n’est plus dans une logique de reconstruction classique : avec 12 picks de premier tour sur les sept prochaines années, elle peut se permettre de ne pas chercher à tirer le maximum pour sa star. Quitte à perdre un peu au change, l’idée serait avant tout de tourner la page.

Les Kings prêts à libérer Ja Morant ?

Le problème, c’est que le marché autour de Ja Morant serait particulièrement tiède. En cause, des doutes persistants sur sa disponibilité, son attitude et une production en baisse, autant d’éléments qui refroidissent les décideurs. Mannix évoque un intérêt limité, même si Sacramento, Miami et Minnesota resteraient à l’affût. On peut souvent compter sur un panic move des Kings, par exemple, pour faire bouger les choses.

Le dossier pourrait aussi dépendre d’un autre feuilleton majeur : la décision de Milwaukee concernant Giannis Antetokounmpo, qui conditionnerait plusieurs effets domino. Plus que jamais, Memphis semble prêt à décharger Morant plutôt qu’à le rentabiliser au centime près.

* Je voulais utiliser le terme tipi pour poursuivre mon incroyable métaphore, mais figurez-vous qu'en inculte total des cultures amérindiennes, j'ignorais que les tipis étaient plutôt utilisés par les peuples des Grandes Plaines comme les Cheyennes ou les Comanches. Les Mohicans étaient semi-sédentaires et utilisaient des structures comme les wigwams, des structures arrondies en bois souple. La métaphore est toutefois un poil foireuse puisque les Mohicans vivaient dans le Nord-Est des Etats-Unis, entre New York, le Massachuetts, le Vermont et le Connecticut. A la limite, j'aurais dû dire "le dernier des Chickasaws", qui étaient les habitants les plus proches de l'actuelle Memphis. Merci Wikipédia.