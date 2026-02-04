Alors que son nom domine toutes les rumeurs de trade, Giannis Antetokounmpo assure qu’il aimerait rester à Milwaukee et y finir sa carrière, si la situation le permet.

Au cœur de toutes les rumeurs de trade à l’approche de la deadline, Giannis Antetokounmpo a tenu à rappeler ce qu’il souhaite, au fond de lui, pour la suite de sa carrière. Et son message est clair : s’il en avait le choix, le Grec aimerait rester aux Milwaukee Bucks jusqu’à la retraite.

Dans un échange très personnel accordé à Jim Owczarski du Milwaukee Journal Sentinel, la superstar explique que son vœu premier reste de continuer l’aventure dans le Wisconsin.

« Si vous me demandez ce que je veux vraiment, au fond de mon cœur ? Je veux être un Buck de Milwaukee jusqu’à ma retraite et gagner un titre ici. Point final », confie-t-il.

Antetokounmpo reconnaît toutefois que la situation actuelle complique cet idéal. Si la franchise venait à emprunter une autre direction, il dit comprendre qu’il faudrait alors envisager des alternatives.

« Si ce n’est pas possible et que vous réalisez qu’ils cherchent à aller dans une autre direction, alors automatiquement vous devez entrer dans leurs nouveaux plans ou considérer d’autres options. C’est normal », ajoute-t-il.

Cette déclaration intervient dans un contexte particulièrement instable pour Milwaukee. Les Bucks vivent une saison 2025-26 chaotique, marquée par des résultats décevants, des absences à répétition liées aux problèmes de mollet de leur leader, et une réelle menace de manquer les playoffs pour la première fois depuis 2016. Une situation qui alimente forcément les spéculations autour de l’avenir de Giannis.

À l’approche de la trade deadline, plusieurs franchises - dont les Minnesota Timberwolves, les Golden State Warriors et le Miami Heat - sont régulièrement citées parmi les équipes à l’affût. Si Antetokounmpo semble sincère, difficile de savoir s’il restera.

Le joueur insiste néanmoins sur l’attachement profond qu’il ressent pour la ville et la franchise qui l’ont vu grandir. Arrivé à Milwaukee à 18 ans, il rappelle avoir passé autant de temps de sa vie adulte dans le Wisconsin que dans son pays natal.

« J’ai créé plus de souvenirs dans cette ville que dans mon pays », explique-t-il, évoquant son parcours, sa famille et les racines qu’il a posées aux États-Unis.

Reste désormais à savoir si ce désir de fidélité pourra résister aux réalités sportives et économiques de la NBA moderne, ou s’il s’agit des mots d’un joueur conscient que, cette fois, la décision pourrait ne plus lui appartenir totalement.