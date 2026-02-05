Giannis Antetokounmpo, les Bucks ne l’échangeront pas ce jeudi !

Le feuilleton Giannis Antetokounmpo est terminé... pour cette deadline ! Comme pressenti ces dernières heures, l'intérieur ne quittera pas les Milwaukee Bucks dès maintenant. Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, la franchise du Wisconsin a diffusé un message clair aux autres équipes en NBA : le Greek Freak reste à Milwaukee ce jeudi.

Autant le dire tout de suite, il ne s'agit pas d'une surprise. Après les récents mouvements dans la ligue, les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves ne pouvaient plus se mêler à ce dossier. Et un deal, de cette envergure, est toujours extrêmement complexe à concrétiser en pleine saison.

Par contre, un éventuel trade risque de redevenir une possibilité l'été prochain. Et lors de l'intersaison, plusieurs équipes auront des atouts supplémentaires à proposer. On peut notamment penser aux Los Angeles Lakers, présentés comme un candidat sérieux. Il s'agit aussi d'un moment bien plus propice pour boucler un deal XXL.

Giannis Antetokounmpo, quelle gestion pour Milwaukee ?

Désormais, il sera intéressant de voir les plans des Bucks. Vont-ils s'activer sur cette deadline pour mieux entourer Giannis ? Ils viennent de réaliser un mouvement à la marge en envoyant Cole Anthony et Amir Coffey aux Phoenix Suns pour récupérer Nick Richards et Nigel Hayes-Davis. Vont-ils se renforcer avant 21h pour nourrir des ambitions sportives dès maintenant ?

Milwaukee pourrait aussi choisir de mettre le Grec, actuellement blessé, au frigo sur la fin de cette saison 2025-2026. En activant donc le mode "tanking". Et au terme de cet exercice, il sera toujours temps pour les Bucks et Giannis Antetokounmpo, sous contrat jusqu'en 2027, de faire un point sur la situation.

De son côté, le joueur de 31 ans n'a d'ailleurs pas fermé la porte à l'idée de rester à Milwaukee jusqu'au terme de sa carrière. Mais il veut se retrouver dans un projet compétitif. Pour la saison 2026-2027, les dirigeants des Bucks pourront-ils lui présenter un effectif compétitif ? Il s'agit de la grande interrogation.

