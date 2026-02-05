Giannis Antetokounmpo, saison terminée sans un trade ?

Sans un trade avant la deadline, les Milwaukee Bucks sont prêts à un mettre un terme à la saison de Giannis Antetokounmpo.

Le dossier Giannis Antetokounmpo va-t-il enflammer la deadline des trades ? Malgré de nombreuses rumeurs ces dernières semaines, il ne s'agit pas de la tendance. Les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves, après les récents mouvements, ne sont plus dans le coup.

Le Miami Heat aurait toujours l'intention d'insister. Mais rien ne dit qu'un accord sera possible. D'après les informations du média ESPN, la franchise du Wisconsin ne compte pas se précipiter. En effet, les Bucks ne se sentent pas "sous pression" pour échanger le Grec dès maintenant.

Un trade pourrait attendre l'été prochain. Une période plus propice afin de boucler un deal aussi important. Une gestion logique sur le papier : les offres seront probablement plus intéressantes lors de l'intersaison et Antetokounmpo reste sous contrat jusqu'en 2027.

Par contre, sans un échange dès maintenant, la saison du natif d'Athènes est visiblement terminée ! Touché au mollet le 24 janvier dernier, le Greek Freak va être mis au frigo par Milwaukee pour la fin de cet exercice, d'après le journaliste d'ESPN Brian Windhorst.

Une décision peu surprenante. Alors que Giannis Antetokounmpo a été annoncé absent pour 4 à 6 semaines, les Bucks n'ont aucun intérêt à le faire revenir. Actuellement 12ème à l'Est, l'équipe a pris du retard dans la course au Play-in. Et le mode "tanking" pourrait donc être activé...

