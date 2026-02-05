Giannis Antetokounmpo : 9 nouvelles offres de trades détaillées

Orlando Magic

Quand : Intersaison

Orlando reçoit : Giannis Antetokounmpo (58 M)

Milwaukee reçoit : Paolo Banchero (41 M), Jonathan Isaac (14,5 M), Jase Richardson (3,1 M), premier tour de draft 2027 non protégé, premier tour 2032 fortement protégé (1-20), deux seconds tours

La (franche) montée en puissance d’Anthony Black est peut-être un peu en train de changer la donne au Magic. Le projet est évidemment toujours tourné autour de Paolo Banchero mais en étant légèrement moins centré sur lui qu’à une époque. Les dirigeants préféreraient peut-être se séparer de Franz Wagner mais l’attrait d’un ancien premier choix de draft encore jeune comme Banchero peut convaincre Milwaukee. Orlando aurait alors Giannis Antetokounmpo, Desmond Bane, Jalen Suggs, Black et Wagner comme noyau dur d’une équipe très physique et candidate au sommet.

Probabilité qu’Orlando fasse cette offre : 15% si le Magic se plante complètement lors des playoffs 2026

Probabilité que Milwaukee accepte cette offre : Un bon 50% si l’offre venait vraiment sur la table

Probabilité que Giannis Antetokounmpo accepte cette destination : 70%

Atlanta Hawks

Quand : Draft ou intersaison

Atlanta reçoit : Giannis Antetokounmpo (58 M)

Milwaukee reçoit : Le premier tour 2026 le mieux placé entre Bucks et Pelicans, premier tour 2029 des Hawks, Jonathan Kuminga (24,3 M), Zaccharie Risacher (13 M), Asa Newell (3 M), swap du premier tour des Hawks en 2030, premier tour de draft 2031 des Hawks protégé 1-5, swap du premier tour des Hawks en 2032

Les Hawks auront suffisamment d’espace sous le Cap pour absorber le salaire du double MVP tout en signant des joueurs par la suite. Il y aurait une base Antetokounmpo, Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker, Onyeka Okongwu, Dyson Daniels, Buddy Hield, Corey Kispert et Mouhamed Gueye en attendant les signatures de l’été.

Probabilité qu’Atlanta fasse cette offre : Moins de 5% si le pick 2026 est un choix du top-3

Probabilité que Milwaukee accepte cette offre : Moins de 15% si le pick 2026 n’est pas un choix du top-3

Probabilité que Giannis Antetokounmpo accepte cette destination : 45%

Golden State Warriors

Quand : Draft ou intersaison

Golden State reçoit : Giannis Antetokounmpo (58 M)

Milwaukee reçoit : Jimmy Butler (56,8 M, envoyé vers une troisième équipe), Brandin Podziemski (5,6 M), rookie drafté au premier tour en 2026 par Golden State, premier tour 2027 des Warriors non protégé, swap premier tour 2028 des Warriors, premier tour 2029 des Warriors non protégé, swap premier tour 2031 des Warriors, premier tour 2032 des Warriors protégé 1-5

Le deal est difficile à imaginer maintenant puisqu’il faudrait trouver la troisième équipe prête à prendre Jimmy Butler, sans doute en récupérant une compensation à la draft. Draymond Green resterait à San Francisco dans ce scénario pour épauler Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo, eux-mêmes entourés de Moses Moody, Gui Santos, Gary Payton II… les Warriors auraient encore du boulot pour refonder le supporting cast. Milwaukee ferait le choix de mettre la main sur 3 tours de draft, 2 swaps tout en draftant pour Golden State en 2026. Ça reste léger, non ?

Probabilité que Golden State fasse cette offre : Peut-être pas exactement celle-là mais une offre similaire chargée en picks, ça doit monter à 80%

Probabilité que Milwaukee accepte cette offre : 45%

Probabilité que Giannis Antetokounmpo accepte cette destination : 80%

New York Knicks

Quand : Draft

New York reçoit : Giannis Antetokounmpo (58 M)

Milwaukee reçoit : OG Anunoby (42,5 M, envoyé vers une quatrième équipe contre des assets supplémentaires), premier tour 2026 des Knicks non protégé, Scoot Henderson (13 M), Kris Murray (5,3M), premier tour 2030 des Knicks non protégé, premier tour 2032 des Knicks non protégé, premier tour 2028 et 2029 des Bucks (rendus par Portland)

Portland reçoit : Mikal Bridges (33,4 M), swap premier tour 2028 des Knicks, deux seconds tours de draft en provenance des Knicks

En fait, ça montre à quel point c’est casse-tête de monter ce trade pour les Knicks. Peut-être que l’hypothèse choisie ici est bien trop farfelue et qu’il y a des options plus simples, notamment en incluant Karl-Anthony Towns. Mais dans tous les cas, ça va être compliqué pour New York de gagner le pactole.

Probabilité que New York fasse cette offre : Ou similaire, 90% si les Knicks ne sont pas champions

Probabilité que Milwaukee accepte cette offre : 30%

Probabilité que Portland accepte cette offre : 25%

Probabilité que Giannis Antetokounmpo accepte cette destination : 100%

Portland Trail Blazers

Portland reçoit : Giannis Antetokounmpo (58 M), Bobby Portis (14 M)

Milwaukee reçoit : Jerami Grant (34,2 M), Scott Henderson (13,5 M), Shaedon Sharpe (20 M), Hansen Yang (4,6 M), les premiers tours 2028, 2029 et 2030 des Bucks (rendus par Portland), trois seconds tours de draft

Les Blazers réuniraient à nouveau Damian Lillard avec le Grec, qui retrouverait aussi Jrue Holiday. Trois vétérans All-Stars avec un joueur majeur dans son prime comme Deni Avdija, un pivot de qualité prometteur comme Donovan Clingan mais aussi des jeunes de qualités, bons soldats et two players comme Toumani Camara, Kris Murray, Sidy Cissoko et même de l’espace sous le Cap pour recruter ! Il y a de quoi construire une équipe plutôt compétitive.

Probabilité que Portland fasse cette offre : 30%

Probabilité que Milwaukee accepte cette offre : 35%

Probabilité que Giannis Antetokounmpo accepte cette destination : 25%

Cleveland Cavaliers

Quand : Deadline

Cleveland reçoit : Giannis Antetokounmpo (54 M), Kevin Porter Jr (5 M), Thanasis Antetokounmpo (2 M)

Milwaukee reçoit : Evan Mobley (46 M), Max Strus (15 M), premier tour 2026 des Cavaliers

Le deal est possible uniquement parce que les Cavaliers ont réussi à redescendre sous le deuxième apron cette semaine. Là, c’est le All-in avec Giannis, James Harden, Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Sam Merrill, Dennis Schröder, Keon Ellis… il y a de quoi jouer les finales NBA !

Probabilité que Cleveland fasse cette offre : 35%

Probabilité que Milwaukee accepte cette offre : 50%

Probabilité que Giannis Antetokounmpo accepte cette destination : 40%

Los Angeles Lakers

Quand : Intersaison

Los Angeles reçoit : Giannis Antetokounmpo (58 M)

Cleveland reçoit : Austin Reaves via un sign&trade (estimation 45 M), rookie drafté par les Lakers en 2026, swap premier tour des Lakers en 2030, premier tour 2031 des Lakers non protégé, swap premier tour des Lakers en 2032, premier tour 2033 des Lakers protégé 1-3

Rob Pelinka serait élevé au rang de génie incontesté du basket en faisant venir Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo en l’espace de dix-huit mois.

Probabilité que Los Angeles fasse cette offre : 40%

Probabilité que Milwaukee accepte cette offre : 40%

Probabilité que Giannis Antetokounmpo accepte cette destination : 95%

Probabilité qu’Austin Reaves accepte cette destination : Moins de 5%

Minnesota Timberwolves

Quand : Deadline ou intersaison

Minnesota reçoit : Giannis Antetokounmpo (54 ou 58 M selon le moment)

Milwaukee reçoit : Julius Randle (33 M, envoyé vers une troisième équipe pour d’autres assets), Jaden McDaniels (25 M), swap premier tour des Timberwolves en 2028, autant de seconds tours que nécessaire

Il faut vraiment, vraiment, vraiment que Milwaukee croit fort en Jaden McDaniels et en son potentiel pour accepter cette offre. Les Wolves feraient instantanément figures de très gros candidats au titre pour les quatre prochaines années.

Probabilité que Minnesota fasse cette offre : 99%

Probabilité que Milwaukee accepte cette offre : 30%

Probabilité que Giannis Antetokounmpo accepte cette destination : 95%

Miami Heat

Quand : Deadline

Miami reçoit : Giannis Antetokounmpo (54 M), Bobby Portis (13 M), Kevin Porter Jr (5 M), Thanasis Antetokounmpo (2 M)

Milwaukee reçoit : Tyler Herro (31 M), Terry Rozier (26,6 M), Kel’el Ware (4,4 M), Kasparas Jakucionis (3,6 M), Simone Fontecchio (8 M), premier tour 2026 du Heat non protégé, swap premier tour du Heat en 2029, premier tour 2030 du Heat non protégé, swap premier tour du Heat en 2031, premier tour 2032 du Heat protégé 1-5

Miami ferait une offre qui comprend à la fois un All-Star dans son prime, deux jeunes talents et des picks. Le meilleur mix ?

Probabilité que le Heat fasse cette offre : 75%

Probabilité que les Bucks accepte cette offre : 45%

Probabilité que Giannis Antetokoumpo accepte cette destination : 99%