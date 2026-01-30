Giannis Antetokounmpo considèrerait les Lakers comme une destination potentielle, mais un trade avec Milwaukee serait difficile à concrétiser.

Le dossier Giannis Antetokounmpo continue d’alimenter les discussions, et une nouvelle piste s’ajoute aux équipes déjà évoquées. Si le Miami Heat ou les Golden State Warriors sont régulièrement cités, les Los Angeles Lakers ne seraient pas totalement hors du radar du double MVP.

Selon Howard Beck, Giannis Antetokounmpo garderait un oeil sur les Lakers. Il verrait la franchise californienne comme une destination potentielle en cas de trade, même si un tel scénario reste difficile à concrétiser.

« On m’a récemment dit que les Lakers étaient une équipe à surveiller du point de vue de Giannis, une équipe qui pourrait l’intéresser parmi d’autres », a expliqué Beck dans The Zach Lowe Show.

Des obstacles majeurs côté Lakers

L’intérêt supposé ne signifie toutefois pas faisabilité immédiate. Le principal frein reste la capacité des Lakers à monter une offre crédible.

Toujours selon Beck, Los Angeles manque aujourd’hui d’atouts suffisants pour répondre aux exigences des Milwaukee Bucks, qui attendent un jeune talent majeur et/ou un volume important de choix de draft en échange de leur franchise player.

La situation pourrait néanmoins évoluer, mais à moyen terme.

« Une fois l’été arrivé, les Lakers auront plus de visibilité sur leur capital draft et sur les situations de LeBron James et d’Austin Reaves », a précisé Beck. Le contexte, notamment en termes de contrats, pourrait clarifier leurs marges de manœuvre.

Milwaukee sans précipitation

Du côté de Milwaukee, aucune urgence n’est affichée. Les Bucks prennent le temps d’évaluer toutes les options afin d’optimiser le retour potentiel pour Antetokounmpo, sans céder à la pression extérieure.

Si les Lakers apparaissent donc comme une piste à surveiller, le chemin menant à un éventuel trade reste compliqué. Pour l’instant, il s’agit davantage d’un intérêt latent que d’un scénario réellement engagé.

