L’offre des Warriors pour Giannis Antetokounmpo

Selon Chris Mannix, les Golden State Warriors seraient prêts à offrir deux joueurs et des tours de draft pour chercher Giannis Antetokounmpo.

La deadline approche et, selon Shams Charania, Giannis Antetokounmpo se préparerait à changer d’horizon. Pourtant, son trade reste particulièrement incertain et pourrait plutôt avoir lieu cet été. Certaines équipes auront tout de même intérêt à essayer de devancer l’intersaison. On pense notamment aux New York Knicks, aux Atlanta Hawks ou aux Golden State Warriors.

Ces derniers sont à un carrefour : ils peuvent sacrifier des assets pour essayer de donner une dernière chance à Stephen Curry de jouer le titre ou préparer leur reconstruction. On imagine qu’un joueur de la trempe du « Greek Freak » peut éventuellement les pousser à choisir la première option. Encore faut-il que l’offre des Californiens intéresse les Bucks.

Selon Chris Mannix de Sports Illustrated, les Warriors pourraient proposer Jonathan Kuminga, Jimmy Butler et des tonnes de picks. Dans l’idée, c’est sympa. Mais que va faire Milwaukee avec un Butler blessé et indisponible pendant un an ?

L’arrière All-Star n’a plus de valeur sur le marché en raison de son gros contrat et ce n’est pas comme si la franchise du Wisconsin pouvait l’envoyer ailleurs pour récupérer d’autres assets. Kuminga dispose d’une option équipe à la fin de la saison. Les tours de draft en pagaille sont surtout intéressants pour ceux qui concernent les années post-Curry.

Les Bucks peuvent sans doute trouver mieux mais ils seront peut-être disposés à faire plaisir à Giannis Antetokounmpo, si jamais ce dernier veut rejoindre Stephen Curry dans la Bay.

Giannis Antetokounmpo a-t-il joué son dernier match avec les Milwaukee Bucks ?