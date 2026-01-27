Giannis Antetokounmpo a-t-il joué son dernier match avec les Milwaukee Bucks ?

« Je pense que Giannis Antetokounmpo a joué son dernier match avec les Milwaukee Bucks. » Marc J. Spears n’est pas allé par quatre chemins. Pour le journaliste ESPN, c’est clair, c’est déjà acté : le double-MVP ne reportera pas le maillot de la franchise du Wisconsin. Il imagine potentiellement un trade du côté des Atlanta Hawks, une franchise qui possède notamment le choix de draft 2026 des New Orleans Pelicans (ou des Bucks, justement, selon l’équipe qui hérite de la sélection la plus haute).

Qu’il soit transféré ou non d’ici la deadline du 5 février, le Grec a peut-être effectivement disputé son dernier match avec Milwaukee. Une courte défaite contre les Denver Nuggets (100-102) au cours de laquelle il s’est refait mal au mollet. C’est sa blessure et le timing de son éventuel retour à la compétition qui laisse penser que Giannis ne rejouera peut-être pas pour les Bucks. Le joueur parlait de 4 à 6 semaines d’absence, d’autres sources évoquaient plutôt 6 à 8 semaines. Doc Rivers, lui, ne sait pas.

« Il n’y a pas de date précise », estime le coach, dépassé. En fait, il existe un scénario absolument crédible où Giannis Antetokounmpo ne rejoue pas du tout cette saison… avant donc d’être potentiellement transféré cet été. Dans la plus optimiste des hypothèses, le joueur serait remis sur pied autour de la fin février. Sa nouvelle équipe, si trade il y a en cours de saison, aurait donc seulement un mois pour trouver des automatismes avec une superstar qui retrouve à peine son rythme avant d’aborder les playoffs avec un statut de favori quelle que soit la destination. Ce n’est absolument pas optimal. C’est même encore pire s’il revient mi-mars ou même fin mars.

Malgré sa blessure, des équipes insistent pour Giannis Antetokounmpo

Pourquoi faire ce trade maintenant et pas cet été ? La question peut se poser aussi bien pour les Bucks que pour les équipes intéressées. Milwaukee aurait de toute façon tout intérêt à faire monter les enchères et à essayer de récupérer le meilleur package possible. Il n’y a que les Hawks, effectivement, qui peuvent profiter de l’incertitude lié au pick 2026 et à son potentiel d’attractivité super élevé, pour faire ce deal maintenant. Si New Orleans n’a pas de chance à la loterie et qu’Atlanta se retrouve avec le sixième choix, ce tour de draft aura soudainement moins de valeur.

Les blessures au mollet sont de plus en plus traîtres et les clubs prennent toutes leurs précautions pour éviter aux joueurs de se déchirer le tendon d’Achille. Giannis Antetokounmpo a déjà été arrêtés à plusieurs reprises pour cette raison. Notamment lors des playoffs 2024 et 2025. Que ce soit mentalement ou physiquement, il a sans doute besoin de repos. Autant le laisser au placard jusqu’en avril, qu’il récupère, pour ensuite planifier un divorce à l’amiable sans se précipiter et où chacun peut y trouver son compte.