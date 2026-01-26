La blessure de Giannis Antetokounmpo n’a pas refroidi les franchises NBA, qui continuent de presser Milwaukee à l’approche de la trade deadline.

La blessure n’a pas refroidi les ardeurs. À l’approche de la trade deadline, plusieurs franchises NBA continuent de pousser pour tenter un coup majeur autour de Giannis Antetokounmpo, malgré son indisponibilité annoncée.

Selon Marc Stein, des équipes cherchent toujours à engager des discussions avec les Milwaukee Bucks afin de conclure un éventuel deal avant le 5 février, même si le double MVP sera écarté des parquets pendant quatre à six semaines à cause d’une blessure au mollet.

« Plusieurs équipes continuent d’essayer d’engager les Bucks sur un deal concernant Giannis qu’elles aimeraient finaliser avant la deadline, même si Antetokounmpo dit lui-même qu’il sera absent au moins quatre à six semaines », écrit Stein.

Milwaukee reste ferme, malgré la pression

Sportivement, la situation n’aide pas. Les Bucks glissent à la 11e place de la Conférence Est (18-26) et devront composer sans leur franchise player pendant une période clé. Pourtant, Milwaukee ne montre toujours aucun signe d’ouverture concernant un trade de Giannis Antetokounmpo.

Stein précise qu’il n’existe « aucune indication claire » que la direction des Bucks soit prête à étudier une offre avant le printemps, sauf changement majeur de position de la part du joueur.

Un optimisme persistant chez les franchises intéressées

Malgré le risque médical, la cote d’Antetokounmpo reste intacte. Plusieurs dirigeants estiment que son impact potentiel justifie l’attente et le pari financier. Jake Fischer indique même que de nombreuses franchises opèrent désormais avec l’idée que Giannis pourrait finir par être disponible.

De son côté, Shams Charania a récemment évoqué une frustration « à son plus haut niveau » du joueur vis-à-vis de la situation à Milwaukee, alimentant encore un peu plus les spéculations.

Une séparation inévitable, mais pas immédiate ?

À court terme, les Bucks semblent décidés à tenir leur ligne. Mais à mesure que la deadline approche et que la pression s’intensifie, le dossier Giannis continue de peser lourdement sur le marché NBA. Reste à savoir si cette insistance finira par fissurer la position de Milwaukee… ou si le feuilleton se poursuivra jusqu’à l’intersaison.