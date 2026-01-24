Les Milwaukee Bucks et Giannis Antetokounmpo continuent d'avoir des échanges réguliers sur l'avenir du Greek Freak.

Et si Giannis Antetokounmpo avait disputé son dernier match sous les couleurs des Milwaukee Bucks ? Blessé au mollet contre les Denver Nuggets (100-102), le Grec sera indisponible, selon lui, entre 4 à 6 semaines.

Le joueur de 31 ans ne devrait donc plus fouler les parquets avant la deadline des trades, le 5 février. Et il s'agit justement de la grande question autour du Greek Freak : va-t-il faire l'objet d'un échange ?

Sans garantir un trade d'Antetokounmpo, le journaliste d'ESPN Shams Charania se montre catégorique : les discussions entre Milwaukee et la star sont "plus intenses" ces dernières semaines par rapport à l'avenir.

Depuis mai dernier, les deux camps entretiennent des contacts réguliers au sujet du futur d'Antetokounmpo. Mais récemment, les échanges ont pris une nouvelle tournure en raison d'une très forte tension en interne.

Pour l'instant, rien ne dit que cette situation va déboucher sur une séparation. Tout d'abord, un trade, impliquant une superstar, n'est jamais simple à boucler en cours de saison. Ensuite, les deux parties n'ont pas l'envie de prendre la responsabilité d'acter la fin de l'histoire.

Le statu quo, au moins jusqu'à l'été prochain, reste le scénario le plus probable. Mais entre Giannis Antetokounmpo et Milwaukee, il existe bel et bien des discussions pour un clap de fin.

Les Warriors viseraient Giannis et LeBron !