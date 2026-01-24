Giannis Antetokounmpo encore à l’arrêt…

Dans les derniers instants du match contre les Denver Nuggets (100-102), Giannis Antetokounmpo a été victime d'une blessure au mollet.

La saison des Milwaukee Bucks vire décidément au cauchemar. Enlisée dans une spirale négative, la franchise du Wisconsin va devoir faire sans Giannis Antetokounmpo sur les prochaines semaines. Lors de la défaite face aux Denver Nuggets (100-102), le Grec n'a pas été en mesure de finir cette rencontre.

A 34 secondes de la fin, Antetokounmpo a été, encore une fois, victime d'une blessure au mollet. Sans passer une IRM, le Greek Freak a lui-même annoncé une indisponibilité estimée entre 4 à 6 semaines.

"Après l'IRM, ils vont probablement me dire que j'ai eu une déchirure au mollet, ou quelque chose comme ça. J'ai cette expérience désormais en NBA. J'ai ressenti une gêne pendant la majeure partie du match, mais je ne voulais pas arrêter de jouer.

A la fin, je ne pouvais plus bouger, donc j'ai dû arrêter", a résumé Giannis Antetokounmpo face à la presse.

Dès le premier quart-temps, Antetokounmpo a effectivement eu une alerte. Mais malgré un passage aux vestiaires, il a ensuite tenu sa place. Même gêné, il n'a pas démérité avec 22 points, 13 rebonds et 7 passes décisives en 32 minutes.

Doc Rivers voulait sortir Giannis Antetokounmpo...

En forçant, le Grec a pris un risque. Un risque perdant puisque son équipe s'est inclinée et son mollet l'a finalement lâché. De son côté, l'entraîneur Doc Rivers n'a pas caché ses regrets. Sur la seconde période, le coach des Bucks avait vu un changement dans le jeu de sa star.

"J'ai eu l'impression qu'il forçait sur une jambe en seconde période. J'ai demandé l'avis du staff médical à 5 reprises. Personnellement, je n'aimais pas ce que mes yeux voyaient. Giannis était déterminé à rester.

Ce mollet continue de poser problème, et c'est inquiétant. Je ne suis pas médecin, mais je suis assez intelligent pour comprendre que son mollet continue de le gêner et qu'il y a quelque chose qui cloche. Cela continue de se produire, et c'est problématique pour nous tous", a estimé Rivers.

Pour Milwaukee, la fragilité physique de Giannis Antetokounmpo représente effectivement un problème. Avec lui, les Bucks ont déjà du mal à gagner (5 défaites sur les 6 derniers matches). Et sans lui (3-11 jusqu'à maintenant), les prochaines semaines s'annoncent compliquées...

Actuellement 11ème à l'Est (18-26), Milwaukee va devoir cravacher pour éviter de perdre le contact dans la course au Play-in.

