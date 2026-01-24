Les résultats de la nuit en NBA, celle d'Andrew Nembhard

Rockets @ Pistons : 111-104

Suns @ Hawks : 103-110

Celtics @ Nets : 130-126 (après 2OT)

Kings @ Cavaliers : 118-123

Pelicans @ Grizzlies : 133-127

Pacers @ Thunder : 117-114

Nuggets @ Bucks : 102-100

Raptors @ Trail Blazers : 110-98

La sensation Indiana et Andrew Nembhard, Giannis encore blessé !

- Dans un remake des dernières Finales NBA, les Indiana Pacers ont créé la surprise en s'imposant sur le parquet de l'Oklahoma City Thunder (117-114). Toujours sans Tyrese Haliburton, mais aussi sans Bennedict Mathurin, Obi Toppin ou encore Quenton Jackson, les Pacers ont pu compter sur un duo gagnant : Andrew Nembhard (27 points, 11 rebonds) et Jarace Walker (26 points, record en carrière).

Malgré la bonne entame d'Indiana, Oklahoma, également diminué sans Jalen Williams, Isaiah Hartenstein et Alex Caruso, a ensuite pris le contrôle des débats grâce à un grand Shai Gilgeous-Alexander (47 points à 17/28 aux tirs).

Et si Chet Holmgren (25 points et 13 rebonds) a répondu présent, les autres individualités d'OKC ont eu du mal à tenir le rythme. A l'inverse, les Pacers ont aussi pu compter sur les contributions d'Aaron Nesmith (17 points) et de Pascal Siakam (21 points). Dans le money-time, SGA a permis aux siens de recoller mais Walker a été solide sur la ligne. Et Isaiah Joe a manqué le tir pour égaliser sur la dernière possession.

- Une soirée catastrophique pour les Milwaukee Bucks. Battue par les Denver Nuggets (100-102), la franchise du Wisconsin a également perdu Giannis Antetokounmpo sur blessure. Pendant un long moment, ce match a été à sens unique.

Largement dominateurs, les Nuggets se sont reposés sur Julian Strawther (20 points) pour créer un écart. Malgré la sortie sur blessure d'Aaron Gordon, encore touché aux ischio-jambiers, Denver comptait encore 23 points d'avance à 10 minutes de la fin de la partie.

Puis les Bucks, dans le sillage d'un coup de chaud de Ryan Rollins (15 de ses 21 points dans le 4ème QT), ont recollé à seulement 1 point ! Mais Tim Hardaway Jr (17 points) et Jalen Pickett (13 points) - malgré un raté - ont assuré sur la ligne. Et l'ultime tentative désespérée de Kyle Kuzma n'a pas fonctionné. Auteur de 22 points, 13 rebonds et 7 passes décisives, Antetokounmpo a quitté le terrain à 34 secondes de la fin en raison d'une nouvelle blessure au mollet. Et le Grec a immédiatement annoncé une indisponibilité estimée entre 4 à 6 semaines...

Giannis et les Bucks, vers la goutte de trop

Devin Booker inquiète, les Celtics ont tremblé...

- Dans une soirée décidément marquée par les blessures, les Phoenix Suns n'ont pas été épargnés lors de la défaite contre les Atlanta Hawks (103-110). La formation de l'Arizona avait pourtant réussi à prendre le contrôle des débats lors du troisième quart-temps.

Malgré la sortie rapide de Jalen Green, victime d'une rechute aux ischio-jambiers, Phoenix a creusé l'écart grâce à un excellent Devin Booker (31 points à 12/21 aux tirs). Mais sur un contact involontaire avec Onyeka Okongwu, Booker s'est tordu la cheville et a dû quitter le parquet.

Sans lui, les Suns ont totalement perdu le fil de la partie (12 points dans le 4ème QT). En face, le duo Okongwu (25 points) - Jalen Johnson (23 points, 18 rebonds et 9 passes décisives) a pris les choses en mains pour renverser la rencontre. Avec l'apport décisif de CJ McCollum (21 points) en sortie de banc.

nasty looking ankle injury for Devin Booker, who had been on fire for the Suns with 31 points in the first 3 quarters 😬 pic.twitter.com/VXpgErMBN3 — outbreezy (@outbreezyWC) January 24, 2026

- Les Boston Celtics ont eu besoin de deux prolongations pour venir à bout des Brooklyn Nets (130-126, après 2OT). Dans une rencontre accrochée, les Celtics ont même frôlé la défaite... Pour sonner la charge, Boston a eu le droit à un bon Payton Pritchard (32 points), alors que Jaylen Brown a été productif (27 points, 12 passes décisives et 10 rebonds) malgré sa maladresse (9/27).

En face, Michael Porter Jr (30 points) a fait la différence et Nolan Traoré (21 points) a incarné un facteur X en sortie de banc. Alors que Nic Claxton a forcé la première prolongation, les Nets étaient proches de l'emporter...

Mais sur la ligne, Traoré a raté un lancer franc et Hugo Gonzalez a égalisé sur un panier primé pour arracher une seconde prolongation. Malgré un Porter Jr irréprochable, les Nets ont finalement perdu face à un Amari Williams impactant sur cette période supplémentaire.

Les Rockets dominent les Pistons, le show Saddiq Bey

- Dans une belle affiche entre deux formations ambitieuses, les Houston Rockets ont pris le meilleur sur les Detroit Pistons (111-104). Sur cette rencontre, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Sauf que cette fois-ci, les Texans ont été solides pour valider cette victoire.

Pour prendre le large dans le 3ème quart-temps, Kevin Durant (32 points) a été décisif pour les Rockets. Amen Thompson (15 points, 9 rebonds et 7 passes décisives) et Reed Sheppard (18 points) ont également été dans le bon tempo.

En face, Cade Cunningham (12 points, 8 passes décisives) a été trop imprécis (5/13 et 6 ballons perdus). Mais le collectif des Pistons a longtemps compensé. A l'image d'un Isaiah Stewart (16 points) performant en sortie de banc. Ou d'un Jalen Duren (18 points, 7 rebonds) solide. Mais face à KD et Alperen Sengun (19 points), Detroit n'a pas eu les solutions pour renverser la partie.

Kevin Durant dépasse l’une de ses idoles

- Les New Orleans Pelicans l'ont emporté sur le parquet des Memphis Grizzlies (133-127) grâce à une performance XXL de Saddiq Bey (36 points) ! Et pourtant, la franchise du Tennessee semblait avoir ce match en main.

Sans Ja Morant, Memphis a créé un écart confortable grâce au trio Jaren Jackson Jr (26 points, 12 rebonds), Jock Landale (24 points, 11 rebonds) et Cam Spencer (21 points). En face, les Pelicans se sont longtemps contentés de résister. Grâce notamment à Trey Murphy (32 points) et Zion Williamson (24 points, 11 rebonds).

Puis alors que son équipe perdait de 13 points, Bey a fait son show ! Auteur de 19 de ses 36 points dans le money-time, il a été le héros du succès de son équipe. Il s'agit de la 5ème défaite sur les 7 derniers matches pour Memphis.

"Saddiq Bey is the definition of clutch" 36 PTS

4 REB

4 AST

13/20 FGM

6/9 3PM

4/4 FTM

32 Minutes pic.twitter.com/EEzmGd20Ey — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 24, 2026

Les Cavs et les Raptors assurent

- Sans dégager une grande sérénité, les Cleveland Cavaliers ont tout de même dominé les Sacramento Kings (123-118). Dans un match ouvert, les Kings ont pu compter sur un banc performant pour tenir le rythme. Domantas Sabonis (24 points), Dennis Schröder (21 points) et Malik Monk (16 points) ont profité des largesses défensives des Cavs.

Mais sur le plan offensif, Cleveland a eu du répondant. Donovan Mitchell a encore montré la voie à suivre : 33 points (11/25 aux tirs), 8 passes décisives et 5 rebonds. Puis cette fois-ci, il a été secondé par un excellent Evan Mobley (29 points, 13 rebonds et 7 passes décisives).

Malgré une avance 11 points, les Cavs ont tout de même tremblé dans le money-time... Cependant, Mitchelll a encore été irréprochable. Et Jaylon Tyson (17 points) a également apporté pour permettre à Cleveland de signer un 4ème succès en 5 matches. Maxime Raynaud a seulement joué 9 minutes pour 1 petit rebond.

- Enfin, les Toronto Raptors n'ont pas tremblé face aux Portland Trail Blazers (110-98). Sans Deni Avdija, les Blazers ont bien tenté de rivaliser. Grâce à Jrue Holiday (21 points), Sheadon Sharpe (21 points) ou encore Donovan Clingan (13 points, 16 rebonds).

Mais les Canadiens ont tout de même eu le contrôle des débats. Dans le 4ème quart-temps, Holiday a inscrit 9 des 11 premiers points de son équipe. Alors que les Raptors ont répondu collectivement. Avec les apports de Sandro Mamukelashvili (22 points), Brandon Ingram (20 points) ou encore Immanuel Quickley (20 points).

Petit à petit, Toronto s'est détaché pour valider une troisième victoire consécutive.

