Kevin Durant dépasse l’une de ses idoles

Auteur de deux lancers en fin de match, Kevin Durant est devenu le sixième meilleur marqueur de tous les temps devant Dirk Nowitzki.

Il y a du Dirk Nowitzki en Kevin Durant. Ce n’est pas nous qui le disons, c’est lui. La superstar américaine n’a jamais caché son admiration pour la légende allemande. Et hier soir, au bout d’une rencontre douloureuse pour lui en termes d’adresse, KD est finalement passé devant Dirk au classement des meilleurs marqueurs de tous les temps. Il lui fallait un petit point pour le doubler au moment où il s’est présenté sur la ligne des lancers-francs à 15 secondes du buzzer. Il a mis les deux tout en étant ovationné par le public. Le voilà sixième meilleur marqueur de l’Histoire avec 31 562 points.

« C’est incroyable pour moi d’être cité avec une légende comme lui, un joueur que j’ai idolâtré plus jeune. Et d’être juste en-dessous de Michael Jordan, c’est fou », confie l’intéressé.

Kevin Durant est effectivement derrière Michael Jordan, qui est à portée de tir avec ses 32 292 points. Mais il n’a jamais affronté MJ. Alors que ses duels avec Dirk Nowitzki ont marqué les esprits. Notamment lors des playoffs 2011, quand les Mavericks ont éliminé une jeune équipe du Thunder en finales de Conférence avant de foncer vers le titre. Un an après, Oklahoma City prenait sa revanche contre Dallas mais perdait en finales contre Miami.

L’icône des Mavs a d’ailleurs adressé un petit message vidéo à Durant pour le féliciter de l’avoir dépassé. La grande classe, comme d’hab.