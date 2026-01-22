Les Golden State Warriors ont la gueule de bois depuis la grave blessure de Jimmy Butler. Et si, pour offrir une fin de carrière plus digne à Stephen Curry, les Californiens préparaient des coups de poker fous ? D'après l'insider Jake Fischer, les Dubs envisagerait deux pistes majeures pour renforcer leur effectif, d'abord avant la deadline, puis au cours de l'intersaison : Giannis Antetokounmpo via un trade et LeBron James via la free agency. Rien que ça !

D’après les informations relayées par Fischer, Golden State « prévoit de figurer de manière proactive dans le mix des équipes intéressées » par Giannis Antetokounmpo si les Milwaukee Bucks venaient à rendre le double MVP disponible sur le marché d'ici la deadline. Une hypothèse encore conditionnelle, puisque rien n’indique à ce stade que Milwaukee soit prêt à tourner la page avec sa superstar, sous contrat jusqu’en 2027.

Un Big Three dingue pour les Warriors ?

En parallèle, les Warriors surveilleraient de près la situation de LeBron James. Le "King", dont on évoque dernièrement la relation détériorée avec le front office des Lakers, pourrait devenir unrestricted free agent à partir du 30 juin prochaine. Ce qui ouvrirait la porte à un scénario longtemps fantasmé par certains et qui s'était matérialisé pendant les Jeux Olympiques 2024 avec Team USA: une association entre LeBron James et Stephen Curry, plus de dix ans après leurs duels répétés en Finales NBA.

Ces pistes s’inscrivent dans un contexte particulier pour Golden State. Après une saison marquée par de nombreuses incertitudes et la grave blessure de Jimmy Butler, la franchise cherche toujours la bonne formule pour rester compétitive à court terme, alors que Curry approche de la fin de sa carrière et que la marge de manoeuvre du GM Mike Dunleavy est limitée.

Entre les contraintes salariales, les assets nécessaires pour un éventuel trade de Giannis et la concurrence sur le dossier LeBron si ce dernier poursuit bien sa carrière, les obstacles sont nombreux pour que ce Big Three totalement fou ne devienne une réalité.