Ja Morant : les Bucks et les Grizzlies en discussion pour un trade

Les Bucks discutent avec les Grizzlies d’un possible trade de Ja Morant, tandis que d’autres équipes, dont les Kings, restent à l’affût.

Les Milwaukee Bucks et les Memphis Grizzlies sont engagés dans des discussions autour d’un possible trade de Ja Morant, à quelques heures de la trade deadline NBA.

Selon l’insider NBA Jake Fischer, Milwaukee explore activement la piste menant au meneur des Grizzlies.

« On me dit toujours que les Bucks sont engagés avec les Grizzlies sur Ja Morant », rapporte Fischer, alors que le compte à rebours se rapproche de la fin de la période des échanges.

Dans le même temps, l’insider précise que d’autres franchises restent attentives aux mouvements de Milwaukee, notamment concernant Giannis Antetokounmpo. Selon ses informations, les Minnesota Timberwolves et le Miami Heat estiment toujours être dans la course pour Giannis, même si, comme pour les Warriors, peu d’observateurs croient à un réel départ de la star des Bucks à cette deadline.

Concernant Ja Morant, Milwaukee n’est toutefois pas présenté comme l’unique option. D’après d’autres sources, les Sacramento Kings seraient la destination la plus crédible en cas de trade.

« S’il y a une équipe qui peut le faire aujourd’hui, je surveillerais les Sacramento Kings », a indiqué Brian Windhorst sur ESPN.

À quelques heures de la clôture des échanges, le dossier Ja Morant s’impose ainsi comme l’un des plus surveillés de cette deadline, entre discussions confirmées et pistes concurrentes. Les Memphis Grizzlies semblent en reconstruction, et le meneur n'entreraient plus dans le futur de la franchise.

Giannis Antetokounmpo a expliqué à plusieurs reprises ces derniers jours qu’il aimerait rester dans le Wisconsin. Mais qu’il ne le ferait qu’à la condition que les Bucks soient réellement compétitifs. Et qu’il ne doive pas se battre uniquement pour atteindre les playoffs.

Tenter de faire venir Ja Morant contenterait-il leur star ? En tout cas, Milwaukee montre à Giannis qu’ils font des efforts pour essayer de l’entourer de talent.

