Giannis Antetokounmpo, sa nouvelle prise de parole sur son avenir

Tous les yeux se tournent vers Giannis Antetokounmpo à l'approche de la deadline des trades. Les Milwaukee Bucks discutent d'un éventuel échange de l'intérieur avec plusieurs franchises. Mais rien ne dit qu'un deal va se concrétiser.

Et à quasiment 24 heures de la fermeture du marché, le Greek Freak a décidé de prendre, encore une fois, la parole. Dans un entretien accordé à The Athletic ce mercredi, le natif d'Athènes a encore affiché son envie de poursuivre son aventure sous les couleurs des Bucks.

Mais à une condition : avoir la garantie d'un projet compétitif la saison prochaine.

"Tu me demandes s'ils peuvent me convaincre de rester dans l'équipe en m'assurant de la compétitivité de la franchise l'an prochain ? Oh que oui, à 1000%. À 1 000 000% même ! Mon frère, si tu me demandes au fond de moi ce que je veux aujourd'hui, je veux rester aux Milwaukee Bucks jusqu'à la fin de ma carrière.

Je veux gagner ici, remporter un autre titre. Et si tu peux me dire que c'est possible, on peut raccrocher le téléphone dès maintenant. Je veux rester ici. Mais je veux rester ici pour gagner. Pas pour me battre comme un fou seulement pour me qualifier pour les Playoffs.

Je ne suis pas habitué à un basket irrégulier. J'ai joué pendant tant d'années un basket régulier que je n'ai pas l'habitude de ça. Je vois les autres équipes, comment elles sont et comment elles jouent. À quel point elles sont soudées. Et comment les joueurs font ce qu'il faut et se soutiennent les uns les autres.

C'est exactement ce que je veux. C'est ce que je veux pour mon équipe", a ainsi répété Giannis Antetokounmpo.

Et il s'agit clairement du problème : la formation du Wisconsin semble dans l'incapacité de former une équipe capable de viser le titre autour du Grec. Par contre, cette intervention démontre qu'il n'y a aucune urgence pour les Bucks à agir.

La relation avec Giannis Antetokounmpo reste "réparable" et un avenir commun paraît donc toujours possible. Puis si Milwaukee ne parvient pas à renforcer l'effectif à l'intersaison, il sera toujours temps de trouver un bon trade pour les deux parties...

