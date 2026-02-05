Toronto récupère un pivots des Warriors

Les Golden State Warriors s’activent. Mais pas pour Giannis Antetokounmpo. La franchise californienne vient de boucler deux trades. Le premier, le plus important, concerne Jonathan Kuminga, qui est finalement envoyé aux Atlanta Hawks en compagnie de Buddy Hield et en l’échange de Kristaps Porzingis. Dans la même temps, les dirigeants ont libéré un autre jeune joueur qui n’entrait pas vraiment dans les plans de Steve Kerr : Trayce Jackson-Davis est expédié aux Toronto Raptors en l’échange d’un second tour de draft 2026 (celui des Los Angeles Lakers).

Kristaps Porzingis aux Warriors, Kuminga et Hield à Atlanta

Parfois titulaire au cours de ses deux premières saisons dans la ligue, le pivot de 25 ans ne jouait plus beaucoup cette saison. Il n’a pris part qu’à 36 rencontres, pour 11 petites minutes en moyenne et 4,2 points par match contre 7,9 lors de saison rookie et 6,6 los de sa deuxième année chez les pros. Ce fils d’un ancien joueur NBA avait été déniché en fin de second tour par les Warriors en 2023.

C’est donc un jeune de plus sacrifié par la franchise. Trayce Jackson-Davis va apporter sa taille et son potentiel athlétique à une équipe des Raptors qui a bien besoin de renfort dans la raquette avec les absences répétées de Jakob Poetlt. Le style de jeu de cette équipe devrait bien coller avec les qualités de l’intérieur.

Les Warriors font des économies en vue de la saison prochaine et ils auront surtout un peu plus de marge de manœuvre pour négocier un transfert de Giannis Antetokounmpo pendant l’été avec une masse salariale moins lourde et un pick, même mineur, de plus au second tour.