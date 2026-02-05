Jose Alvarado renforce les Knicks !

Les New York Knicks ont réussi à mettre la main sur l'arrière Jose Alvarado en provenance des New Orleans Pelicans.

Un renfort de qualité pour les New York Knicks. Dans la dernière ligne droite de cette deadline des trades, la franchise new-yorkaise a réussi à s'attacher les services de Jose Alvarado en provenance des New Orleans Pelicans.

Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, NY récupère le natif de New York contre Dalen Terry, deux picks au second tour de la Draft et de l'argent. Un mouvement intéressant pour renforcer la rotation de l'entraîneur Mike Brown.

Avec ses qualités défensives et sa mentalité, Alvarado colle parfaitement au style new-yorkais. Il pourrait d'ailleurs très rapidement devenir l'un des chouchous du Madison Square Garden grâce à sa combativité de tous les instants.

En sortie de banc, le joueur de 27 ans devrait ainsi incarner un profil précieux pour Brown. Malgré une baisse de son impact offensif cette saison, il tournait encore à 7,9 points, 3,1 passes décisives et 2,8 rebonds de moyenne dans le marasme des Pelicans. Le tout en tirant à 41,8%, dont 36,3% à trois points.

Dans la perspective des Playoffs, son engagement devrait être un véritable atout pour les Knicks. Et sur le plan financier, il dispose d'un contrat abordable avec une "player option" à 4,5 millions de dollars pour 2026-2027. Ça sent le bon coup pour New York avec Jose Alvarado, qui figure sur le radar new-yorkais depuis très longtemps.

