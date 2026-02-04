Les Cavaliers envoient Lonzo Ball au Jazz, qui devrait le couper

Les Cavaliers transfèrent Lonzo Ball au Jazz avec deux choix de second tour. Utah devrait le couper, et Cleveland poursuit ses ajustements avant la deadline.

Les mouvements s’enchaînent à Cleveland à la veille de la trade deadline. Après avoir déjà remodelé leur arrière-garde, les Cavaliers ont conclu un nouvel accord en se séparant de Lonzo Ball, envoyé au Utah Jazz avec deux choix de second tour de draft.

Selon les informations rapportées, l’idée côté Utah serait surtout de récupérer des picks, avec une issue rapide attendue pour le meneur : le Jazz devrait couper Lonzo Ball, ce qui le rendrait libre de s’engager où il le souhaite sur le marché.

Dans le même temps, Les Atlanta Hawks acquièrent le pivot Jock Landale en provenance du Utah Jazz en échange d'une somme d'argent, selon des sources proches d'ESPN.

Un départ qui s’inscrit dans une logique de "nettoyage" côté Cleveland

Ce trade s’inscrit dans la séquence très active des Cavaliers, qui ont déjà touché à leur backcourt ces derniers jours. Cleveland peut ainsi libérer de la flexibilité financière, tout en s’appuyant sur des renforts récents pour absorber les minutes laissées vacantes à la mène, notamment les arrivées de Dennis Schröder et Keon Ellis.

Sur le plan sportif, la saison de Lonzo Ball à Cleveland n’a jamais vraiment décollé. Utilisé par séquences, il affichait des moyennes modestes (4,7 points, 4 rebonds, 3,9 passes) avec des pourcentages en difficulté, un contexte qui avait alimenté l’idée d’un transfert possible.

Le calendrier accélère désormais. La trade deadline NBA est fixée à jeudi à 15h (heure de l’Est). Cleveland, déjà très actif, pourrait encore bouger d’ici là, tandis que Lonzo Ball devrait bientôt connaître sa prochaine destination, une fois la décision du Jazz officialisée.