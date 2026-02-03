Draymond Green bientôt tradé ?

Draymond Green vient d'être rendu disponible par les Warriors, qui pourraient perdre l'un de leurs joueurs historiques... pour faire venir Giannis Antetokounmpo ?

Pour la première fois en 14 ans de présence, Draymond Green est possiblement sur le point d'être tradé. D'après ESPN, les Golden State Warriors ont placé leur vétéran sur le trading block. En gros, Green est transférable et les Warriors auraient même eu des discussions avec plusieurs équipes ces derniers jours à son sujet.

Evidemment, avec les derniers mouvements en NBA, notamment ceux impliquant les équipes qui espèrent faire venir Giannis Antetokounmpo. C'est le cas de Golden State. Pour ce faire, il faudra peut-être se résigner à perdre celui qui est sans nul doute le meilleur défenseur de son histoire et entrera au Hall of Fame comme membre des Dubs un jour. On ne sait pas ce que réclament exactement les Warriors pour Draymond Green, ou même s'ils l'utiliseront surtout comme un asset dans un package.

En tout cas, Stephen Curry n'a jamais été aussi proche de perdre le dernier de ses compagnons de gloire. Draymond Green a en effet remporté 4 titres de champion NBA avec Golden State et laissera une empreinte indélébile sur la franchise, même avec ses frasques des dernières années.

Si son départ peut permettre aux Warriors de faire venir Giannis Antetokounmpo d'une manière ou d'une autre, il sera forcément plus simple à encaisser pour tout le monde.