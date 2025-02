Amen Thompson ne voulait vraiment pas laisser Giannis Antetokounmpo marquer... Dépassé par le Grec sur une action dans le 4ème quart-temps (92-90 à ce moment-là, 100-97 au final), le jeune talent des Houston Rockets a sauté en retenant la star des Milwaukee Bucks par le cou et le menton pour le faire chuter.

En regardant les images à la vidéo, ce geste dangereux a bien évidemment été sanctionné d'une faute flagrante de niveau 2, synonyme d'une éjection, par les arbitres. Une décision d'ailleurs validée par les deux entraîneurs, Doc Rivers et Ime Udoka.

Et Antetokounmpo dans tout ça ? Normalement, il aurait dû être agacé par cet incident. Mais le Greek Freak a surtout souligné la compétitivité de Thompson.

"Au final, tu n'as pas envie d'avoir une Ligue 'soft'. J'aime les gars qui jouent avec cette dureté. J'aime les gars qui sont de grands compétiteurs. Je suis l'un de ces gars. Parfois, cette nature compétitive prend le dessus et t'empêche de prendre la meilleure décision, d'avoir le meilleur jugement à un moment.

Et j'ai le sentiment qu'il voulait faire une grosse faute, mais il m'a attrapé par le cou. Mais il n'y a aucune rancune", a assuré Giannis pour ESPN.

Je trouve ce discours intéressant. Bien évidemment, il aurait pu allumer Amen Thompson car il a mis en danger son intégrité physique. Mais Giannis Antetokounmpo a aimé l'agressivité du talent des Rockets. Et a mis en avant un geste non-maîtrisé. Un message classe de la part d'un "vétéran" de 30 ans envers un jeune de 22 ans.

Amen Thompson was ejected for a flagrant two foul on Giannis. pic.twitter.com/JMRbq2NGe2

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 26, 2025