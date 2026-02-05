Guerschon Yabusele envoyé à Chicago

L'aventure à New York est finie pour Guerschon Yabusele. Les Knicks l'ont envoyé à Chicago à quelques heures de la deadline.

Nouveau chapitre en NBA pour Guerschon Yabusele. D’après ESPN, les New York Knicks ont trouvé un accord avec les Chicago Bulls pour envoyer l’international français dans l’Illinois, en échange de Dalen Terry. Un transfert qui ressemble autant à une opportunité qu’à une dernière chance de s’installer durablement dans la ligue.

L’aventure new-yorkaise de Yabusele n’aura clairement pas été à la hauteur des attentes. Arrivé aux Knicks avec un certain crédit après sa très belle saison 2024-2025 à Philadelphie, le Français a vu son rôle se réduire rapidement. Coincé dans une rotation dense, rarement mis dans des conditions favorables, il n’a jamais vraiment réussi à s’exprimer ni à retrouver l’impact qui avait fait sa force chez les Sixers.

Ce départ vers Chicago peut donc être vu comme une bouffée d’oxygène. Certes, les Bulls ne sont pas une franchise aux ambitions immédiates comparables à celles de New York, mais le contexte sportif pourrait paradoxalement jouer en faveur de Yabusele. Le secteur intérieur y est moins verrouillé, et les opportunités de minutes semblent plus accessibles pour un joueur capable d’apporter énergie, polyvalence et impact physique.

Reste toutefois une incertitude majeure : celle de son avenir immédiat. Rien ne garantit à ce stade que Chicago conservera Guerschon Yabusele sur la durée. Ces derniers jours, plusieurs rumeurs faisaient état d’un intérêt prononcé de clubs d’EuroLeague, notamment le Panathinaikos et l’Hapoel Tel Aviv, prêts à lui offrir un rôle majeur.

À Chicago ou ailleurs, l’objectif est clair pour Yabusele : retrouver de la continuité, du temps de jeu et rappeler pourquoi il avait su séduire la NBA il y a encore un an.