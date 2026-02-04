Un joueur des Lakers serait ouvert à un départ

Un an en arrière, Dalton Knecht rejoignait les Charlotte Hornets. Enfin, c’est ce qu’il croyait. La franchise californienne avait sacrifié son rookie et un premier tour de draft pour récupérer Mark Williams… avant de se raviser au moment de la visite médical du pivot, qui réalise par ailleurs une très belle saison avec les Phoenix Suns. Knecht s’est retrouvé coincé à Los Angeles au sein d’une franchise qui ne l’intègre plus vraiment dans son projet et un coach, JJ Redick, qui ne lui fait plus confiance. Il ne l’a d’ailleurs pas fait entrer en jeu lors des dix derniers matches de l’équipe hollywoodienne.

Le jeune homme espère donc trouver un nouveau point de chute. Selon The Athletic, l’ancienne gâchette de Tennessee (NCAA) n’a pas spécialement formulé une demande de trade mais il serait évidemment ouvert à un départ. Sauf que sa valeur a complètement chuté sur le marché depuis. Parce qu’il ne se montre plus. L’arrière va déjà fêter ses 25 ans alors que c’est sa deuxième saison dans la ligue. Ses stats sont en chute libre et il tourne désormais à 4 points de moyenne et 31% de réussite derrière l’arc. Les profils comme le sien sont généralement apprécié mais pas sûr qu’une franchise soit vraiment tentée de le faire venir. Ou alors sans lâcher une grande contrepartie.