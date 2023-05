Anthony Davis quitte le terrain en fauteuil roulant, plus de peur que de mal ?

A chaque fois qu'Anthony Davis se retrouve au sol ou en souffrance, les fans des Lakers ont des sueurs froides. Tout allait presque trop bien ces derniers temps, avec un "AD" phénoménal et totalement casse-tête pour les Warriors et, au 1er tour déjà, face aux Grizzlies. S'il existe une force supérieure, elle a clairement rappelé cete nuit aux Lakers qu'ils ne devaient pas cesser d'être sur leurs gardes et tenir Anthony Davis pour acquis.

A un peu plus de 7 minutes de la fin du match, et alors que Golden State filait déjà sur la victoire, Davis a reçu un coup de coude de Kevon Looney à la tête sous le cercle des Warriors. A première vue, un contact comme on en voit 10 fois par match entre deux intérieurs à la lutte dans la raquette. Sauf que l'ancien joueur des Pelicans a semblé totalement sonné et a dû être sorti du terrain pour reprendre ses esprits. Pire, alors que le jeu avait repris, on a pu voir le Laker être escorté hors des lieux en fauteuil roulant.

Anthony Davis took an elbow to the face by Kevon Looney and headed to the Lakers bench 😮pic.twitter.com/DCSyQQmflb — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 11, 2023

Avec sa fragilité en matière de blessures et ce que l'on sait du protocole commotion de manière générale dans le monde du sport, l'inquiétude était logique en vue d'une participation au game 6 crucial dans deux jours. Assez rapidement, les Lakers se sont montrés rassurants. Darvin Ham a indiqué qu'il avait pu parle à Anthony Davis et qu'il allait bien. Puis, Davis lui-même a quitté le Chase Center à pied, sans escorte. Seule précaution, il a demandé aux photographes de ne pas pointer leurs flashes sur lui. Probablement pour ne pas aggraver ce qui doit ressembler à une bonne grosse migraine.

Le staff médical californien passera forcément quelques examens dans les heures qui viennent, mais la participation de "AD" au game 6 à L.A. ne semble pas en péril à cette heure. On sait à quel point les Lakers ne sont pas les mêmes lorsque leur taulier défensif ne joue pas...

