Anthony Davis veut déjà quitter les Wizards ?

Sans avoir joué un seul match sous les couleurs des Washington Wizards, l’intérieur Anthony Davis aurait exprimé son souhait de partir.

Anthony Davis va-t-il évoluer sous les couleurs des Washington Wizards ? En février dernier, l’intérieur a été envoyé par les Dallas Mavericks aux Wizards. Mais blessé à la main et à l'aine, le joueur de 33 ans a été mis au frigo et n’a donc pas encore joué avec la franchise de DC.

Et on peut se demander si cette opportunité va réellement se présenter... A l’approche de l’intersaison, les rumeurs se sont multipliées concernant un éventuel nouveau trade de l’ex-pivot des Los Angeles Lakers.

Jusqu’à maintenant, il se disait que les Wizards avaient le projet de le relancer. Avec l’objectif de lui trouver une nouvelle porte de sortie dans quelques mois en augmentant sa valeur sur le marché. Mais selon les informations de l’insider Sean Deveney, Davis n’aurait pas l’intention de jouer pour Washington.

En interne, il aurait clairement fait comprendre à ses dirigeants qu’il était préférable de l’envoyer ailleurs le plus rapidement possible. Le problème ? Les Wizards ont donc un autre plan en tête. Et ils ont bien évidemment la main sur AD, sous contrat jusqu’en 2027 (player option en 2027-2028).

Pour trouver un autre défi, Anthony Davis risque de devoir briller à Washington.

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