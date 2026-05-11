Après les Pelicans et les Mavericks, Anthony Davis vient encore de voir son équipe remporter la loterie NBA.

Anthony Davis commence sérieusement à ressembler à un porte-bonheur géant pour les franchises NBA. Avec la victoire des Washington Wizards à la lottery 2026, le pivot américain vient de réaliser une statistique totalement improbable.

Oui, même s’il est souvent blessé, AD porte chance à ses teams. Pour la troisième fois de sa carrière, Anthony Davis se retrouve dans une équipe qui décroche le premier choix de la Draft NBA.

La série a commencé en 2019 avec les New Orleans Pelicans. À l’époque, la franchise avait remporté la loterie pour sélectionner Zion Williamson juste après la demande de transfert d’Anthony Davis vers les Los Angeles Lakers.

Quelques années plus tard, rebelote. En 2025, Davis était cette fois du côté des Dallas Mavericks lorsque la franchise texane avait obtenu le premier choix pour récupérer Cooper Flagg.

Et désormais, les Washington Wizards viennent eux aussi de décrocher le jackpot avec Anthony Davis dans leur effectif.

Washington avait 14 % de chances de récupérer le first pick. La franchise a finalement remporté la loterie dimanche soir après une saison terminée avec le pire bilan NBA à égalité avec plusieurs équipes.

La réaction d’Anthony Davis n’est d’ailleurs pas passée inaperçue. Quelques minutes après le résultat, l’intérieur des Wizards a publié trois emojis morts de rire sur sa story Instagram.

Le timing rend cette série encore plus étrange. Anthony Davis avait été transféré des Lakers vers Dallas juste avant la loterie remportée par les Mavericks, puis envoyé à Washington avant cette nouvelle victoire des Wizards.

Selon plusieurs projections américaines, Washington devrait désormais sélectionner AJ Dybantsa avec le premier choix de la Draft NBA 2026.

Reste à savoir ce que comptent faire désormais les Washington Wizards du joueur. Les deux fois précédentes, Anthony Davis ne portait donc plus les couleurs de l’équipe qui avait remporté le 1st pick la saison suivante. Les Wiz vont-ils le trader ?

Après tout, si ses blessures ont fait baisser sa valeur, son côté porte-bonheur peut peut-être séduire…