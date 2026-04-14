Anthony Davis annonce ses ambitions pour les Wizards

Le dirigeants des Washington Wizards ont été malins cette saison. D’un côté, ils ont préparé le terrain pour l’an prochain en acquérant Trae Young et Anthony Davis, deux All-Stars, sans céder de contrepartie majeure. De l’autre, ils ont continué le processus de reconstruction de la franchise par la draft en laissant leurs deux nouveaux joueurs au repos quasiment tout du long (ils sont arrivés blessés) afin de maximiser leurs chances de piocher haut, une fois de plus. La franchise de D.C. a donc terminé bonne dernière de la ligue avec seulement 17 victoires et 65 défaites. Elle n’avait gagné que 18 et 15 matches sur les deux exercices précédents. Un marasme dans lequel se retrouve Davis, qui évoluait encore aux Los Angeles Lakers il y a 18 mois. Malgré ça, le vétéran jure que les Wizards vont progresser sensiblement.

« Quand je suis arrivé ici, je me suis dit que cette organisation n’était pas ce que certains laissent paraître. Je veux progresser et être compétitif où que je sois et c’est possible ici », assure AD. « Vous savez que je veux gagner. Et je suis sûr que les Wizards veulent gagner. Bien sûr, il y a plein de jeunes. Mais ils sont talentueux. Et en ajoutant Trae et moi, ça peut aider à changer les choses. »

Il ne manquerait plus que le contraire… Les Wizards ont sérieusement intérêt à passer un cap la saison prochaine. Sinon, ils auront des questions à se poser. Parce qu’avec probablement un rookie star de plus, potentiellement le first pick qui plus est, mais aussi Anthony Davis, Trae Young, Alex Sarr, Kyshawn George ou encore Bilal Coulibaly et Tre Johnson, Washington se doit de faire mieux en 2027.