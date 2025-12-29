Anthony Edwards comprend les huées des fans des Timberwolves

Anthony Edwards a pris la parole après les huées du public du Target Center. La star des Timberwolves a reconnu le manque d’énergie de son équipe et dit comprendre la frustration des fans.

La défaite 123-107 des Minnesota Timberwolves d’Anthony Edwards face aux Brooklyn Nets a laissé des traces. Au coup de sifflet final, une partie du public du Target Center a fait entendre sa colère en huant son équipe, symbole d’une frustration grandissante après une nouvelle contre-performance à domicile.

Anthony Edwards assume et comprend

Leader offensif de Minnesota, ANT ne s’est pas dérobé après la rencontre. Interrogé sur la réaction des supporters, il a livré une analyse lucide et sans détour.

« Les fans nous ont hués aujourd’hui, et je les comprends. À leur place, je nous aurais hués aussi. On a clairement manqué d’énergie. Je ne sais pas ce qu’il se passe, j’imagine que c’est juste du ‘’Timberwolves basketball’’ », a reconnu Edwards.

Une déclaration qui illustre à la fois la lucidité du joueur et le malaise autour des récentes prestations de l’équipe.

Une performance individuelle insuffisante

Sur le parquet, Anthony Edwards a pourtant tenu son rang, avec 28 points, sept rebonds et deux passes décisives en 35 minutes. Julius Randle s’est également illustré en compilant 13 points, 11 passes et trois rebonds.

Cela n’a toutefois pas suffi face à des Nets solides dans le money time, portés notamment par Michael Porter Jr. et Cam Thomas.

Une situation encore maîtrisée au classement

Malgré cette défaite et la grogne du public, Minnesota reste bien positionné, occupant actuellement la sixième place de la Conférence Ouest avec un bilan de 20 victoires pour 12 défaites. Reste à voir comment les Timberwolves réagiront collectivement pour apaiser les tensions et retrouver l’intensité attendue par leurs supporters.

