Lors des Finales NBA, l'arrière des Minnesota Timberwolves Anthony Edwards a conseillé l'intérieur des New York Knicks Karl-Anthony Towns.

Karl-Anthony Towns a été l'un des acteurs majeurs du sacre des New York Knicks. Et pendant les Finales NBA face aux San Antonio Spurs (4-1), l'intérieur de 30 ans a pu compter sur les conseils de son ancien coéquipier Anthony Edwards.

Lors des Playoffs, les Minnesota Timberwolves avaient subi la loi des Spurs (2-4) à l'occasion des demi-finales de la Conférence Ouest. Et en se reposant sur cette expérience, Edwards avait ainsi quelques leçons à partager avec KAT.

Avant chaque match, les deux hommes ont ainsi eu des discussions, notamment concernant la menace incarnée par Victor Wembanyama.

"Je lui parlais avant chaque match, parce qu'on avait joué contre San Antonio. Je lui donnais donc quelques petits conseils, par exemple sur les habitudes des joueurs, comme la direction qu'ils aiment prendre, tu vois, des infos sur Wemby.

Alors oui, je lui ai donné des astuces", a glissé, avec le sourire, Anthony Edwards lors du Fanatics Fest.

Partenaires aux Wolves pendant 4 saisons, les deux joueurs ont réussi à maintenir un vrai lien. Et il serait intéressant de connaître l'impact des conseils d'Anthony Edwards sur le rôle prépondérant joué par Karl-Anthony Towns dans les succès des Knicks.

Anthony Edwards pourrait-il être la prochaine superstar tradée ?